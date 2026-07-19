Paco Castañares, de Monfragüe a tertuliano imprescindible en todas las televisiones

Francisco Castañares Morales, Paco para quienes lo tratan, ha irrumpido con fuerza en la televisión. Los programas se lo rifan estos días como analista y experto en incendios forestales y, durante la última semana, el empresario y expolítico extremeño apenas ha encontrado huecos libres en su mediática agenda. Él mismo ha ido narrando su particular 'escaleta televisiva' en las redes sociales, que han contribuido a catapultarlo como tertuliano gracias al perfil de influencer que se ha labrado durante los últimos años.

Aunque sus primeras intervenciones televisivas para analizar los grandes incendios se remontan a 2022, fue el verano pasado cuando el exdirector general de la desaparecida Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura adquirió una notable popularidad en los medios. Ocurrió durante los graves fuegos de agosto, que afectaron al norte de Cáceres y a otros puntos del país.

Castañares con la periodista Silvia Intxaurrondo / P.C.

La periodista Silvia Intxaurrondo lo llamó entonces para participar en 'La Hora de La 1'. Al terminar la entrevista, su teléfono echaba chispas y pasó cerca de veinte días de plató en plató, según ha relatado en alguna ocasión.

El trágico suceso de Almería lo ha devuelto ahora al foco nacional. 'Al Rojo Vivo', 'Espejo Público', 'Horizonte', 'Malas Lenguas', 'Más Vale Tarde', Telemadrid y Canal Sur son solo algunos de los espacios y cadenas por los que ha pasado durante la semana que termina.

RTVE

La energía con la que defiende sus posiciones supone un filón para unos programas pendientes de las audiencias y ávidos de contenidos que estimulen al espectador. Castañares habla claro. "Se le entiende muy bien", comenta la gente de a pie. Nunca se ha mordido la lengua, ni al abordar la gestión forestal, su especialidad, ni al hablar de política, actividad a la que dedicó una parte importante de su trayectoria en las filas del Partido Socialista.

Alcalde

Pero ¿quién es Paco Castañares? Nacido en Serradilla el 25 de febrero de 1960, fue alcalde de este histórico municipio situado a las puertas de Monfragüe, donde se crió junto a sus padres y su única hermana. Precisamente, la protección del Parque Nacional ha sido y continúa siendo uno de sus grandes caballos de batalla.

El serradillano es funcionario del Icona en excedencia y cuenta con plaza de agente del Medio Natural en Monfragüe, una labor que desarrolló entre 1979 y 1983. Durante aquellos años compaginó su trabajo con distintas responsabilidades en la Federación Agroalimentaria de UGT Extremadura. Las holgadas mayorías absolutas obtenidas en las urnas le permitieron ocupar la Alcaldía de Serradilla entre 1983 y 1989. También fue secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT entre 1986 y 1988.

Pasando maquillaje y peluquería en televisión. / P. C.

Castañares fue asimismo diputado provincial en Cáceres, y ocupó escaño en la Asamblea de Extremadura durante tres legislaturas, entre 1987 y 1999. Entre 1989 y 1994 asumió la dirección de la Agencia de Medio Ambiente, el organismo que entonces gestionaba las competencias medioambientales de la Junta de Extremadura. Terminó, sin embargo, su etapa en el PSOE expedientado y suspendido de militancia a raíz de un controvertido episodio en la Diputación de Cáceres, a la que había regresado para la legislatura 1999-2003 que no llegó a completar.

Castañares mantiene una estrecha amistad con Felipe González, a quien buscó una propiedad en Las Villuercas, donde el expresidente ha fijado su residencia

Es entonces, a comienzos de la década de los 2000, cuando dirige una compañía de obras y servicios medioambientales y promueve la creación de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente (Aeefor), de la que es presidente y, según sus críticos, una mera plataforma para darse visibilidad. Posteriormente, funda su propia empresa, desde la que desarrolla principalmente trabajos de asesoramiento y consultoría.

Si algo caracteriza también al extremeño es la estrecha relación que mantiene con el expresidente del Gobierno Felipe González. La amistad entre ambos se remonta a los años noventa, cuando coincidieron en Doñana y Castañares lo invitó a conocer Monfragüe. González quedó prendado de la zona y, desde entonces, no se ha desvinculado de Cáceres ni de Extremadura. Hasta tal punto llega ese vínculo que tiene fijada su residencia en una discreta finca de castaños en Las Villuercas, una propiedad que le buscó el propio Castañares. Los puros habanos formaron durante años parte de la estampa compartida por ambos, aunque el empresario dejó atrás el tabaco hace tiempo.

Con González en Buenos Aires presentando el proyecto 'Megaincendios: caos y oportunidad'. / Cedida

Pero esa amistad trasciende lo personal y, a través de la Fundación Felipe González, ambos impulsan el proyecto 'Megaincendios: caos y oportunidad', junto a otros reconocidos especialistas en la materia, como Marc Castellnou, Alejandro García y Víctor Resco.

Corriente crítica

En el plano político, ambos presentan también hoy en días posiciones muy similares. Castañares se ha consolidado como una de las voces críticas dentro del PSOE contra Pedro Sánchez y contra el rumbo que, a su juicio, ha tomado el partido. Considera que la formación está acorralada por los distintos casos de corrupción, y en sintonía con el propio Felipe González y con otros barones socialistas como Emiliano García-Page, el extremeño defiende un adelanto electoral y la convocatoria de primarias para elegir un nuevo liderazgo y fortalecer al partido.

Castañares el pasado junio en un acto con militantes del PSOE en Orense. / P. C.

Muy activo en las redes sociales, aplaudido y criticado casi a partes iguales, muchas de sus intervenciones ahora en televisión no están exentas de polémica. El pasado sábado, sin ir más lejos, protagonizaba un tenso debate con Javier Aroca que se ha viralizado.

Pero al margen de filias y fobias, Castañares es hoy una de las voces más reconocidas en materia de incendios forestales. Criado en el campo, ligado a Monfragüe y todavía apegado a las siglas del PSOE, se ha convertido en un referente mediático sobre gestión forestal, tan reclamado por las televisiones como discutido por sus detractores, que le reprochan cierto tono sobrado en su manera de expresarse, aunque le reconozcan autoridad en la materia.

De agente forestal a alcalde, diputado, empresario y asesor, ha encontrado ahora en los platós y micrófonos un nuevo territorio desde el que defender, con su habitual contundencia, la gestión y conservación de los montes.