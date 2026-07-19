Suceso
Tres heridos tras la caída de un grupo de cinco ciclistas entre Zorita y Madrigalejo
Dos de los lesionados fueron evacuados al Hospital Universitario de Cáceres, mientras que un tercer afectado sufrió heridas leves y no necesitó traslado
Tres personas han resultado heridas este domingo tras la caída de un grupo de cinco ciclistas cuando circulaban por la carretera EX-355, entre las localidades cacereñas de Zorita y Madrigalejo, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
El accidente se produjo sobre las 09:05 horas. Entre los afectados se encuentran dos hombres de 42 años. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres con una fractura de clavícula y pronóstico menos grave. El otro presentó únicamente erosiones de carácter leve y no requirió traslado sanitario.
Además, una mujer de 39 años fue evacuada al mismo centro hospitalario con pronóstico leve al sufrir lesiones en la espalda y en un codo.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias con base en Cañamero, efectivos del Punto de Atención Continuada de Zorita, una ambulancia de soporte vital básico de Miajadas y agentes de la Guardia Civil.
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