Abren las reservas para navegar por el Tajo en plena berrea de Monfragüe

La llegada del final del verano volverá a convertir el entorno de Monfragüe en uno de los mejores escenarios de Extremadura para escuchar la berrea. El Barco del Tajo ha abierto ya las reservas para sus rutas fluviales durante esta época, una propuesta que permitirá navegar desde Serradilla y completar posteriormente la jornada en alguno de los puntos próximos de escucha de los ciervos.

La actividad coincidirá con las semanas en las que los machos emiten sus característicos bramidos para marcar el territorio y disputarse las hembras. Aunque la intensidad y el comienzo de la berrea dependen de factores como las temperaturas y la llegada de las primeras lluvias, este fenómeno suele producirse entre el final del verano y las primeras semanas del otoño.

Ciervo macho berreando en Monfragüe. / Alexfo.com

La navegación comenzará en el embarcadero de Serradilla, situado en el río Tajo y dentro del entorno de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Desde allí, la embarcación realiza recorridos por un paisaje de monte mediterráneo en el que habitan ciervos, gamos y muflones, además de especies como el buitre leonado, el alimoche y la cigüeña negra.

Del barco a los puntos de escucha

La propuesta no garantiza que la berrea pueda escucharse durante toda la travesía. La intención es combinar el paseo fluvial con la posterior visita a los enclaves de escucha situados en las proximidades del embarcadero. Al finalizar la ruta, los responsables de la actividad orientarán a los viajeros sobre los puntos cercanos a los que pueden desplazarse para tratar de escuchar a los venados en libertad.

De este modo, la navegación se plantea como la primera parte de una jornada de naturaleza en Monfragüe. Durante el recorrido, los pasajeros podrán conocer las características del paisaje, la vegetación y la fauna que habita en las riberas del Tajo antes de continuar por tierra en busca de los sonidos de la berrea.

Entre el 1 de agosto y el 1 de marzo, la embarcación navega río arriba en dirección al límite del Parque Nacional de Monfragüe. No obstante, el itinerario puede sufrir modificaciones en función del nivel del agua y de las condiciones del río.

Una travesía de alrededor de hora y media

La ruta denominada ‘A las puertas de Monfragüe’ parte de Serradilla y tiene una duración aproximada de una hora y media. El barco dispone de capacidad para 54 pasajeros y las salidas están sujetas a la disponibilidad de plazas y a la formación de un grupo mínimo.

Las tarifas publicadas actualmente son de 20 euros para los adultos, 18 euros para los mayores y 16 euros para los niños de entre 3 y 12 años. También existen precios para familias y grupos organizados, mientras que los menores de tres años pueden viajar gratuitamente.

Pasajeros contempla flora y fauna a bordo del Barco del Tajo por el entorno de Monfragüe. / Alexfo.com

La empresa ofrece además la posibilidad de preparar propuestas específicas para grupos que combinen el crucero con otras actividades en Serradilla o Monfragüe. Entre las opciones disponibles figuran las rutas en todoterreno, la observación de fauna y las visitas guiadas por el municipio y su entorno.

Reservas abiertas

Las plazas pueden reservarse a través de la página del Barco del Tajo, donde se muestran las fechas y salidas disponibles. También es posible contactar con la empresa por teléfono o WhatsApp en el 680 554 146 y mediante el correo electrónico reservas@barcodeltajo.com.

La apertura de las reservas permite así comenzar a organizar las visitas para una temporada cuyo calendario exacto estará condicionado por el tiempo. Las primeras lluvias y el descenso de las temperaturas determinarán cuándo comienzan a escucharse con mayor intensidad los ciervos en el entorno de Monfragüe.