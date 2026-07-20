Loterías y apuestas
Dos acertantes de la Bonoloto se llevan este domingo 65.106 euros cada uno
El sorteo del domingo deja un bote de 1,8 millones de euros para este lunes
Dos acertantes de segunda categoría de la Bonoloto, con cinco números y el complementario, cobrarán 65.106,27 euros cada uno tras el sorteo celebrado este domingo, 19 de julio.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 05, 18, 25, 32, 36 y 46. El complementario fue el 29 y el reintegro correspondió al 7.
Ningún boleto logró los seis aciertos de primera categoría, por lo que el bote acumulado permitirá que un único acertante pueda ganar 1,8 millones de euros en el sorteo de este lunes.
Además, hubo 89 acertantes de tercera categoría, premiados con 731,53 euros; 4.177 de cuarta, con 23,38 euros; y 73.723 de quinta, con cuatro euros. La recaudación ascendió a 2.102.121,50 euros, según Loterías y Apuestas del Estado.
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