La bombona se dispara a 17'83 euros, con Extremadura a la cabeza del consumo de butano

La bombona tradicional de butano volverá a golpear el bolsillo de los consumidores. Su precio máximo de venta al público pasará este martes, 21 de julio, de los 15,39 a los 17,83 euros, lo que supone un encarecimiento de 2,44 euros y de casi un 16% en apenas dos meses. El nuevo importe se aplicará en todo el territorio nacional, pero tendrá una incidencia especialmente relevante en Extremadura, la comunidad que presenta el mayor consumo de este combustible por habitante.

La región consumió durante 2024 un total de 27.970 toneladas de butano, según la última Estadística de la Industria del Gas publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica. De esa cantidad, 18.740 toneladas correspondieron a la provincia de Badajoz y otras 9.230 a Cáceres. Extremadura fue así la sexta comunidad con mayor consumo total, solo por detrás de Andalucía, la Comunitat Valenciana, Galicia, Cataluña y Canarias, pese a contar con una población muy inferior a la de estos territorios.

La diferencia se hace todavía más evidente al cruzar esos datos con las últimas cifras de población del INE. Extremadura registra aproximadamente 26,6 kilos de butano consumidos por habitante, frente a los 10,2 kilos de media nacional. Es decir, el consumo extremeño por persona resulta 2,6 veces superior al promedio español y se sitúa por encima del de Galicia, Andalucía, Baleares, Murcia o la Comunitat Valenciana. Se trata de un cálculo estadístico realizado a partir del volumen suministrado y de la población, no del consumo individual real de cada vecino.

La comunidad concentra, además, alrededor del 5,6% de todo el butano consumido en España, aunque reúne poco más del 2% de la población del país. Los datos oficiales no permiten determinar cuántos hogares extremeños utilizan bombonas, ya que contabilizan las toneladas destinadas a usos energéticos y no el número de clientes o contratos. También pueden incluir consumos de negocios, explotaciones agrarias, industrias y otros establecimientos.

Un golpe al bolsillo

La subida supondrá un gasto adicional inmediato para quienes siguen recurriendo a este combustible para cocinar, calentar agua o mantener la calefacción. Un hogar que utilice una bombona al mes pasará de desembolsar 184,68 euros al año a 213,96 euros, una diferencia de 29,28 euros anuales si el precio permaneciera sin cambios durante los próximos doce meses.

El principal motivo del encarecimiento es la finalización de la reducción temporal del IVA del 21% al 10%. Sin tener en cuenta la desaparición de esta rebaja fiscal, el incremento respecto a la anterior revisión habría sido del 4,94%. El nuevo cálculo incorpora también una caída del 33,35% en la cotización de las materias primas, un fuerte aumento del 51,88% en el coste de los fletes y una depreciación del euro del 0,32% frente al dólar.

La resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado fija desde las cero horas del martes un precio máximo antes de impuestos de 117,5664 céntimos por kilogramo. La medida afecta al butano comercial distribuido en envases de ocho o más kilos y de menos de veinte, entre ellos la clásica bombona de 12,5 kilos.

Más incrementos pendientes

El precio de los gases licuados del petróleo envasados no está liberalizado. Se revisa cada dos meses, con efectos desde el tercer martes del mes correspondiente, mediante una fórmula que tiene en cuenta la cotización internacional del propano y el butano, los gastos de transporte, el cambio entre el euro y el dólar, los costes de comercialización y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

El Periódico Extremadura

Las variaciones derivadas de esta fórmula están limitadas al 5% al alza o a la baja en cada revisión. Las diferencias que no pueden trasladarse de inmediato se acumulan para actualizaciones posteriores. Sin ese límite y sin las medidas fiscales, el precio máximo de la bombona habría alcanzado los 18 euros, por lo que se ha generado un desajuste que deberá recuperarse en sucesivas revisiones. El BOE cifra en 29,1263 céntimos por kilo la cantidad pendiente para el próximo cálculo bimestral.

El gas licuado del petróleo envasado se utiliza principalmente como alternativa al gas natural, sobre todo en viviendas y núcleos de población que no disponen de conexión a la red. En España se consumieron durante 2025 unos 57 millones de envases de distintas capacidades, aunque se trata de un combustible en retroceso: desde 2021, su consumo ha descendido más de un 12%.

Ese retroceso nacional contrasta con el elevado peso que todavía conserva en Extremadura. La dispersión de la población, el carácter rural de buena parte del territorio y la menor extensión de las redes de gas ayudan a explicar que la comunidad se mantenga a la cabeza del consumo por habitante.