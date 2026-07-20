Extremadura esquiva el frenazo hipotecario nacional con Badajoz a la cabeza: 612 préstamos frente a 268 en Cáceres

Extremadura ha logrado esquivar en mayo (últimos datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística) el primer frenazo del mercado hipotecario español en casi dos años. La comunidad contabilizó 880 hipotecas sobre viviendas, un 4,5% más que en el mismo mes de 2025, frente al descenso del 0,1% registrado en el conjunto de España. La recuperación también ha sido considerable respecto a abril. En apenas un mes, el número de hipotecas sobre viviendas creció un 33,7% en la región.

La actividad se concentró especialmente en la provincia de Badajoz, donde se constituyeron 612 hipotecas sobre viviendas, más del doble de las 268 contabilizadas en Cáceres. De este modo, la provincia pacense reunió casi siete de cada diez operaciones formalizadas en Extremadura durante el quinto mes del año, según las cifras provisionales del INE correspondientes a mayo.

El comportamiento extremeño contrastó con la evolución nacional. En España se firmaron 42.213 préstamos hipotecarios sobre viviendas, un 0,1% menos que un año antes. Aunque el retroceso fue mínimo, sirvió para poner fin a una racha de 22 meses consecutivos de incrementos interanuales.

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Badajoz concentra casi el 70%

Las 612 hipotecas sobre viviendas suscritas en la provincia de Badajoz movilizaron 60,37 millones de euros, lo que representa el 69,5% de las operaciones formalizadas en la comunidad y cerca del 69% de todo el capital concedido. En la provincia de Cáceres se constituyeron 268 hipotecas, respaldadas por un importe conjunto de 27,24 millones de euros. Este territorio concentró el 30,5% de las operaciones y algo más del 31% del dinero prestado en Extremadura.

Pese a que Badajoz registró más del doble de firmas, la cuantía media fue ligeramente superior en Cáceres. Cada hipoteca suscrita en la provincia cacereña rondó los 101.600 euros, frente a los aproximadamente 98.650 euros de la pacense.

En el conjunto regional, el capital prestado para la constitución de hipotecas sobre viviendas ascendió a 87,61 millones de euros, un 12,1% más que en mayo del año pasado y un 32,6% por encima del volumen registrado en abril. El importe medio se situó en torno a los 99.560 euros por operación, unos 75.300 euros menos que el promedio nacional. En España, la cuantía media de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó los 174.866 euros, un 9,7% más que un año antes.

Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca. / Eduardo Parra / Europa Press

Un total de 1.500 hipotecas

Si se incluyen todas las clases de propiedades, durante mayo se constituyeron 1.500 hipotecas en Extremadura, con un capital prestado de 135,58 millones de euros.

Badajoz volvió a reunir la mayor parte de la actividad, con 1.114 operaciones y 89,84 millones de euros concedidos, mientras que Cáceres contabilizó 386 hipotecas por un importe conjunto de 45,74 millones.

Del total regional, 82 préstamos correspondieron a fincas rústicas y 1.418 a fincas urbanas. Entre estas últimas se encontraban las 880 viviendas, diez solares y otras 528 propiedades urbanas.

En la provincia pacense se suscribieron 57 hipotecas sobre fincas rústicas y 1.057 sobre urbanas. En Cáceres fueron 25 y 361, respectivamente.

Los bancos financiaron 1.289 de las 1.500 operaciones registradas en la comunidad, con un capital de 105,22 millones de euros. Otras entidades concedieron los 211 préstamos restantes, por un importe de 30,35 millones.

Cambios y cancelaciones

El INE registró también 129 hipotecas con cambios en sus condiciones en Extremadura, de las que 92 estaban vinculadas a viviendas. La mayoría de las modificaciones, un total de 82, se llevaron a cabo mediante novaciones, es decir, acuerdos con la misma entidad financiera.

En ocho operaciones se produjo una subrogación al acreedor, que implica el cambio de entidad bancaria, mientras que en otras 39 cambió el titular del bien hipotecado.

Por otra parte, durante mayo se cancelaron registralmente 971 hipotecas en Extremadura. De ellas, 706 correspondieron a viviendas, 87 a fincas rústicas, 165 a otras propiedades urbanas y 13 a solares.

El interés vuelve a rozar el 3%

En el conjunto de España, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en mayo en el 2,98%, frente al 2,90% de abril, y el plazo medio de devolución fue de 25 años.

El 60,9% de los préstamos se constituyó a tipo fijo, con un interés inicial medio del 2,96%, mientras que el 39,1% restante se firmó a tipo variable, con una tasa media del 3%. El país acumula ya 16 meses consecutivos con un interés medio inferior al 3%.