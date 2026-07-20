Extremadura no pasará de los 35 grados este lunes pero se espera una nueva ola de calor

El tiempo sigue dando una tregua a la región y las máximas no superarán los 35 grados. Sin embargo, las altas temperaturas vuelven a la península esta semana, con una nueva ola de calor que comienza el martes y que se espera que dure hasta el jueves.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la jornada de este lunes se esperan máximas de 34 y 35 grados en Cáceres y en Badajoz. Se espera un cielo poco nuboso, con nubes altas por la tarde, temperaturas constantes y viento flojo, sin fenómenos climatológicos significativos.

Previsión de la AEMET para este lunes 20. / AEMET

Durante la semana, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Siendo el miércoles y el jueves los días más calurosos, donde se podrán alcanzar los 37 o 38 grados en la región. El miércoles, las zonas más afectadas serán Don Benito y Mérida, donde se podrá llegar a los 39.

Ola de calor

Diez comunidades autónomas estarán este lunes en alerta naranja por temperaturas máximas que rozarán los 40 grados, aunque se prevé que esta no va a afectar a Extremadura. Su llegada se notará en el extremo suroriental peninsular, sobre todo en el Valle del Ebro y del Guadalquivir, con máximas de hasta 42.

En concreto, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla, estarán en riesgo por el calor. Córdoba, Murcia, Granada, Jaén, Zaragoza, Mallorca, Alicante, Albacete o Valencia alcanzarán los 40 grados en las horas centrales del día.

Además, en el caso de la Región de Murcia y Albacete en Castilla-La Mancha también estarán en alerta amarilla por fuertes tormentas, mientras que Gran Canaria y Tenerife estarán en alerta amarilla por oleaje.

Las temperaturas máximas irán en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste; siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha. Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.