Extremadura pasará de 370 a 447 cuidadores educativos y ampliará sus jornadas al 100%

Extremadura contará con 447 auxiliares técnicos educativos-cuidadores en el curso 2026-2027, frente a los 370 que había dos años antes. El refuerzo supone 77 profesionales más, un incremento cercano al 21%, según ha anunciado en la Asamblea el secretario general de Educación, José Pedro Catalán Durán. La comunidad dispone este curso de 417 efectivos y sumará otros 30 el próximo. La ampliación irá acompañada de una mejora de sus condiciones laborales, ya que sus jornadas pasarán del 90% actual al 100%.

Estos profesionales prestan apoyo al alumnado que necesita ayuda para desenvolverse durante la jornada escolar, especialmente en cuestiones relacionadas con la movilidad, la autonomía personal y la participación en las actividades del centro. Catalán ha situado el aumento dentro de una estrategia más amplia de atención a la diversidad.

Según ha defendido, esta labor no corresponde únicamente a los especialistas, sino al conjunto de una comunidad educativa formada por más de 18.000 trabajadores. En ella ha incluido a docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, orientadores, profesores de servicios a la comunidad, intérpretes, personal de enfermería escolar, educadores sociales, tutores, equipos directivos, conserjes y otros empleados de los centros.

El secretario general también ha destacado el crecimiento de la formación específica en este ámbito, que, según los datos ofrecidos en la comisión, ha pasado de 2.500 a 4.500 acciones o participaciones durante los dos últimos años. La intención de la Consejería, ha explicado, es extender esa preparación más allá de los perfiles especializados.

Proa+ crece hasta los 154 profesionales

El refuerzo no se limitará a los cuidadores. El programa Proa+ pasará de 135 profesionales en 2024-2025 a 154 en 2026-2027, al tiempo que mantendrá 125 docentes en otros tantos centros. También aumentará la presencia de los profesores de servicios a la comunidad, que pasarán de diez a 29. Su trabajo se centra en el acompañamiento del alumnado y en la intervención ante circunstancias sociales o familiares que puedan afectar a su trayectoria académica.

Conecta-2, por su parte, crecerá de 206 a 227 docentes el próximo curso. A través de esta iniciativa se atiende a más de 13.000 estudiantes extremeños con el apoyo de profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. El dispositivo contará con 41 especialistas: 31 destinados directamente a centros y otros diez integrados en equipos reforzados. A ellos se sumarán ocho profesionales en atención temprana y un equipo específico para alumnado con discapacidad auditiva o visual.

Más orientadores y apoyo a las altas capacidades

La planificación incluye además el mantenimiento de Orienta 21, que avanzará hacia un modelo con mayor peso de los equipos. El área de bienestar emocional y protección pasará de cinco a siete orientadores, mientras que el grupo especializado en altas capacidades estará formado por diez.

Catalán ha añadido que a estas cifras se incorporarán aulas TEA, aulas abiertas, nuevas unidades y refuerzos extraordinarios de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje cuando las necesidades de los centros así lo requieran.

La Consejería sostiene que los recursos iniciales pueden modificarse durante el año académico. "El punto de partida de cada curso escolar no es una foto fija", ha señalado el secretario general, quien ha explicado que la inspección, los equipos de orientación y las direcciones trasladan las necesidades que surgen en cada colegio o instituto. La respuesta, ha asegurado, se decide de manera específica y con el respaldo de los informes técnicos.

Catalán también ha advertido de que un aumento de personal no se traduce automáticamente en una mejora equivalente de la atención. "El doble de profesorado no supone el doble de mejora, no es tan sencillo como eso", ha afirmado.

Unidas cuestiona la cobertura rural

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha reclamado que el aumento anunciado llegue con la misma intensidad a los centros rurales. A su juicio, los apoyos continúan siendo insuficientes en algunas localidades y las familias se enfrentan a largos procedimientos para conseguir una respuesta.

Fernández ha pedido más estabilidad en las plantillas públicas, protocolos con plazos máximos para la inspección y una comunicación más directa entre la Administración y los hogares afectados.

La parlamentaria ha centrado parte de su intervención en el caso de dos menores de Puebla de Obando que, según ha denunciado, necesitan adaptaciones curriculares que no se habrían realizado a tiempo. También ha cuestionado la actuación de la inspección y la demora de la Consejería en atender a la familia.

Galería | La Comisión de Educación aborda el refuerzo de los cuidadores escolares en Extremadura / Asamblea de Extremadura

La diputada ha asegurado asimismo haber recibido quejas sobre la desaparición de recursos dirigidos al alumnado con trastorno del espectro autista en el norte de la comunidad.

Fernández ha advertido del desgaste que sufren las familias cuando deben recopilar informes médicos y psicopedagógicos, presentar solicitudes, acudir a la inspección o desplazarse a Mérida para trasladar sus reclamaciones. "Las necesidades educativas especiales no son concesiones ni favores puntuales", ha señalado antes de defender que la inclusión obliga a adaptar metodologías, materiales, ritmos y criterios de evaluación.

Educación reconoce margen de mejora

Catalán ha rechazado que esos casos permitan extender un diagnóstico negativo al conjunto del sistema. "Valorar un hospital completo por una historia clínica no sería justo", ha respondido. El responsable de Educación ha indicado que la situación de Puebla de Obando continúa en estudio y que los servicios centrales necesitan reunir los informes de todas las partes antes de adoptar una decisión.

También ha advertido de que la valoración de los especialistas no siempre coincide con la de las familias y que la inspección puede mantener una posición diferente a la de los equipos directivos. El secretario general ha admitido, no obstante, que la Administración no responde siempre con la misma agilidad. "En ocasiones somos muy rápidos y en otras ocasiones menos rápidos", ha reconocido.

Catalán ha aceptado igualmente que algunas decisiones pueden no haber sido acertadas y que todavía hay aspectos que mejorar, aunque ha defendido que el sistema está llegando a más alumnos y ofreciendo una respuesta más cercana.

El responsable autonómico ha concluido que se aprecia una evolución al alza de los casos que requieren atención específica. Ese crecimiento, ha explicado, puede responder tanto a una mejor detección de necesidades que antes pasaban inadvertidas como a un aumento provocado por otras circunstancias.