Extremadura publica la lista de los 304 seleccionados provisionales en las oposiciones de Maestros

Extremadura ya ha publicado la relación provisional de las 304 personas seleccionadas en las oposiciones al Cuerpo de Maestros, una vez combinadas las calificaciones definitivas de los exámenes con el baremo de méritos de la fase de concurso. El listado supone el primer resultado que señala quiénes obtendrían plaza, aunque todavía está sujeto a reclamaciones.

La publicación llega acompañada de las calificaciones definitivas de la fase de oposición, que incorporan cuatro aprobados más respecto al listado provisional. En total, 1.438 aspirantes han superado las dos pruebas y han llegado con opciones a la fase final del concurso-oposición.

391 sobresalientes para 304 plazas

Entre los 1.438 aprobados hay 391 aspirantes con una nota igual o superior a 9, dos más que en las calificaciones provisionales. Ocho de ellos han alcanzado la puntuación máxima de 10, dos en Educación Infantil y seis en Educación Primaria.

En el conjunto del proceso hay, por tanto, 87 sobresalientes más que puestos disponibles. Esta comparación no significa que las plazas correspondan necesariamente a quienes han obtenido las notas más altas en los exámenes, puesto que cada especialidad cuenta con su propio número de vacantes y la clasificación provisional ya incorpora el baremo de méritos. Sí refleja, no obstante, el elevado nivel de competencia: más de una cuarta parte de los aprobados, el 27,2%, ha alcanzado al menos un 9. Los otros 383 sobresalientes se sitúan entre el 9 y el 9,99.

Una plaza por cada 4,7 aprobados

Los 1.438 aspirantes han competido por 304 plazas, lo que deja una media de 4,7 candidatos por plaza. En términos globales, únicamente hay vacante para alrededor de uno de cada cinco aprobados, aunque la competencia varía de manera considerable dependiendo de la especialidad.

El aumento respecto al listado provisional se concentra en tres ramas. Educación Infantil incorpora dos aprobados y pasa de 400 a 402, mientras que Educación Primaria suma uno, hasta los 333, y Pedagogía Terapéutica otro, hasta los 275.

No hay cambios en las especialidades restantes. Audición y Lenguaje mantiene 130 aprobados; Inglés, 128; Educación Física, 111, y Música, 59. En total, el 43,1% de los 3.340 aspirantes que llegaron a comenzar los exámenes ha conseguido superar las dos pruebas.

Inglés y Educación Física, las más disputadas

Inglés continúa siendo la especialidad con una mayor presión, al reunir 128 aprobados para solo diez plazas, lo que supone 12,8 candidatos por puesto. Le sigue Educación Física, con 111 aspirantes para otras diez vacantes y una ratio de 11,1.

En Educación Primaria concurren 333 aprobados para 40 plazas, una media de 8,3 por cada una. Pedagogía Terapéutica cuenta con 275 candidatos para 41 puestos, lo que deja una proporción de 6,7.

Las ratios son inferiores en Audición y Lenguaje, con 130 aspirantes para 39 plazas; Educación Infantil, con 402 para 139, y Música, donde 59 personas compiten por 25 puestos. Esta última registra la menor competencia, con una media de 2,4 candidatos por plaza.

El baremo definitivo ya puede consultarse

La publicación de las notas coincide con otro paso fundamental del procedimiento. La Dirección General de Personal Docente ha aprobado el baremo definitivo de méritos de la fase de concurso, una vez finalizado el plazo concedido para presentar reclamaciones, subsanar documentación y resolver las alegaciones formuladas contra la valoración provisional.

El listado definitivo ya puede consultarse en el portal Profex y recoge la puntuación reconocida a cada participante en los distintos apartados y subapartados del baremo. También incluye los méritos evaluables que la Administración ha incorporado de oficio.

Las reclamaciones y subsanaciones contra el baremo provisional ya han sido resueltas. A partir de ahora, las personas interesadas que discrepen de la resolución definitiva pueden presentar un recurso de alzada durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Notas y méritos fijan el orden provisional

La relación de las 304 personas seleccionadas se ha elaborado después de combinar las dos fases del concurso-oposición. La fase de oposición representa dos tercios de la calificación global, mientras que el tercio restante corresponde a los méritos acreditados, entre ellos la experiencia docente, la formación académica y otros apartados valorables.

La incorporación del baremo ha podido modificar el orden que marcaban las calificaciones de los ejercicios. Un aspirante con una nota inferior en los ejercicios puede haber adelantado a otro si cuenta con más experiencia o con una puntuación superior en la fase de concurso. Por eso, haber obtenido uno de los 391 sobresalientes no implica necesariamente aparecer entre las personas seleccionadas provisionalmente.

La relación todavía no es definitiva. Las personas interesadas pueden presentar una reclamación, fundamentada en los errores que aprecien en el listado, durante los dos días hábiles siguientes a su publicación. Una vez examinadas estas reclamaciones, la Administración dará a conocer la relación definitiva de quienes obtienen las 304 plazas.

En el procedimiento independiente para adquirir nuevas especialidades, dirigido a funcionarios de carrera, una participante ha sido declarada apta en Pedagogía Terapéutica. En Audición y Lenguaje, otra figura como no apta y una tercera aparece como retirada.