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Centrales reversibles

El Gobierno concede cinco millones de € a un nuevo proyecto extremeño de bombeo hidráulico

La instalación, promovida por Iberdrola en Toril (Cáceres), contará con 33 MW de potencia y una capacidad de almacenamiento de 991 MWh. La inversión será de 20,5 millones de euros

Gráfico del aprovechamiento energético del río Tajo.

Gráfico del aprovechamiento energético del río Tajo. / El Periodico

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E. P. E.

Cáceres

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido una ayuda de cinco millones de euros a un nuevo proyecto de almacenamiento energético mediante bombeo reversible situado en Extremadura. La actuación beneficiaria es Torreal II, una instalación prevista en el término municipal de Toril, en la provincia de Cáceres, que aprovechará infraestructuras hidráulicas ya existentes.

La iniciativa ha sido seleccionada dentro de la segunda convocatoria del programa BORALMAC, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y financiado con fondos europeos NextGenerationEU. El proyecto extremeño presenta unos costes subvencionables de 20,5 millones de euros.

Torreal II

La promotora de la iniciativa es Iberdrola. Dispondrá de una potencia de turbinación de 33 megavatios y podrá almacenar hasta 991 megavatios hora de energía, unas características que permitirán guardar electricidad en momentos de elevada producción renovable y devolverla a la red cuando aumente la demanda.

A diferencia de la mayoría de las iniciativas elegidas en la convocatoria, la actuación cacereña no plantea levantar desde cero una nueva central hidroeléctrica reversible. Será el único de los siete proyectos seleccionados en toda España que utilizará instalaciones ya existentes para mejorar la capacidad de almacenamiento hidráulico.

Almacenamiento

Las centrales de bombeo funcionan como grandes baterías de agua. Cuando existe un excedente de electricidad, utilizan esa energía para elevar agua hasta un depósito superior y, posteriormente, la dejan descender a través de turbinas para volver a generar electricidad. Este sistema aporta flexibilidad y estabilidad a la red eléctrica y facilita una mayor integración de fuentes renovables como la solar y la eólica.

La ayuda a Torreal II forma parte de una adjudicación nacional de 165 millones de euros destinada a siete proyectos ubicados en Extremadura, Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña y Galicia. En conjunto, las instalaciones beneficiarias sumarán 2.071 megavatios de potencia de generación y una capacidad de almacenamiento de 21.091 megavatios hora.

Fondos europeos

El Gobierno elevó el presupuesto de esta convocatoria en 75 millones de euros sobre los 90 millones inicialmente previstos debido al elevado volumen de solicitudes recibidas. El programa busca reforzar la seguridad y la fiabilidad del suministro eléctrico en un escenario marcado por el crecimiento de las energías renovables y la necesidad de almacenar sus excedentes.

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La selección también ha tenido en cuenta la viabilidad económica, la madurez administrativa, la innovación y la contribución de cada actuación a la integración de energías no gestionables.

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