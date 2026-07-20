El grito de un joven extremeño en Bruselas por la Ruta de la Plata: "Nos negamos a ser la generación del olvido"

Un joven estudiante extremeño ha llevado hasta el Parlamento Europeo la reivindicación de la recuperación del ferrocarril de la Ruta de la Plata, una infraestructura que considera imprescindible para combatir la despoblación, mejorar la conexión del oeste peninsular y evitar que las nuevas generaciones tengan que abandonar su tierra para encontrar oportunidades. Juan Javier Sánchez Grano de Oro ha comparecido ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, donde ha pronunciado un contundente discurso en el que ha presentado la reapertura de la línea no solo como una reclamación ferroviaria, sino como una cuestión de cohesión territorial, justicia social y futuro para los jóvenes.

"No les hablo desde la distancia de un funcionario, sino como una persona a la que le afectan directamente las políticas que ustedes aplican. Les hablo como joven extremeño", ha comenzado ante los representantes europeos. Sánchez ha explicado que pertenece a una generación que creció convencida de que Europa era un proyecto de cohesión real, en el que el lugar de nacimiento no debía determinar las oportunidades de una persona. Sin embargo, ha denunciado que ese principio no se cumple en territorios como Extremadura.

"Mientras las grandes capitales de Europa diseñan un mañana hiperconectado y digital, vemos cómo en el oeste de España el mapa se vacía, nuestros pueblos se apagan en un invierno demográfico irreversible y el tren del progreso no es simplemente que pase de largo, sino que se nos ha desmantelado en la cara", ha afirmado.

El Periódico Extremadura

Un "grito de rebeldía generacional"

El estudiante extremeño ha rechazado que la petición pueda interpretarse como una demanda asistencial o como la búsqueda de nuevas subvenciones. A su juicio, se trata de una reclamación legítima para acabar con el aislamiento ferroviario de una parte del país. "La petición que hoy les presento no es el lamento de un pueblo que viene a pedir limosna, sino un acto de legítima defensa, un grito de rebeldía generacional contra la desidia de un Gobierno central que lleva décadas asfixiando nuestro derecho al futuro", ha señalado.

Durante su intervención ha responsabilizado directamente al Gobierno de España de retrasar la recuperación del trazado y ha rechazado que la falta de presupuesto, las dificultades técnicas o los plazos europeos puedan justificar que la infraestructura quede aplazada durante décadas.

En este sentido, ha invocado los artículos 170 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El primero establece el desarrollo de las redes transeuropeas y la conexión de las regiones periféricas, mientras que el segundo obliga a reducir las diferencias entre territorios y prestar especial atención a las zonas afectadas por desventajas demográficas.

Para Sánchez, mantener un gran vacío ferroviario en el oeste peninsular rompe la continuidad de la red y profundiza en el aislamiento de comunidades como Extremadura y Castilla y León, además del norte de Andalucía. "Ignorar sistemáticamente este aislamiento es violar el principio fundamental de cohesión económica, social y territorial", ha defendido.

El joven también ha recurrido a los informes elaborados por el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi y por el ex primer ministro italiano Enrico Letta para sostener que Europa necesita una red logística integrada y competitiva. "Sin trenes, el mercado único en el oeste de España es una completa ficción", ha resumido.

Despoblación, empleo y futuro

La intervención ha tenido un marcado componente generacional. Sánchez ha advertido de que numerosos jóvenes del oeste peninsular se ven obligados a marcharse porque no encuentran en sus lugares de origen las comunicaciones y oportunidades necesarias para desarrollar un proyecto vital. La reclamación busca que puedan tener futuro en su propia tierra y que emigrar no se convierta en la única alternativa, especialmente cuando muchos terminan accediendo en las grandes ciudades a empleos precarios y salarios que apenas permiten afrontar el coste de la vivienda y de la vida diaria.

Cedido

El estudiante ha relacionado, además, la falta de conexiones con los problemas de natalidad y pérdida de población. En su intervención final, ha defendido que las medidas para fijar habitantes resultan insuficientes si los territorios no disponen de infraestructuras que permitan desplazarse, trabajar o atraer actividad económica.

"Una manera de fijar población es que exista un corredor ferroviario capaz de unir tierras despobladas como Extremadura, Castilla y León y Andalucía, y que no exista simplemente una única vía de escape de población hacia Madrid", ha explicado. También ha incidido en la dimensión medioambiental del proyecto: trasladar pasajeros y mercancías de la carretera al ferrocarril permitiría reducir emisiones y costes externos, además de contribuir a los objetivos climáticos de la Unión Europea.

"La Ruta de la Plata es el bypass perfecto para descongestionar los corredores costeros saturados", ha sostenido. El corredor permitiría articular el oeste peninsular y conectar puertos estratégicos como los de Gijón, Huelva y Sines, en Portugal.

"El bloqueo tiene nombre y apellidos"

Sánchez ha recordado que la infraestructura forma parte de la red global europea de transportes, cuyo horizonte máximo de ejecución se sitúa en 2050. Sin embargo, ha criticado que España pretenda agotar ese plazo en lugar de adelantar la reapertura de la línea. "El bloqueo no es técnico, ni financiero, ni europeo, sino que tiene nombre y apellidos: el Gobierno de España", ha afirmado.

En su turno final, el joven ha subrayado que su comparecencia no representa únicamente una reivindicación individual. "Esto no es una petición de una simple persona, sino que hay una plataforma detrás", ha señalado antes de recordar las movilizaciones realizadas para reclamar unas conexiones ferroviarias dignas. También ha aludido a los alrededor de 25.000 extremeños que, según ha destacado, se manifestaron en Madrid para exigir mejoras en el tren y pedir que las infraestructuras ferroviarias de Extremadura ocupen un lugar prioritario en la agenda estatal.

Sánchez ha pedido a la Comisión de Peticiones que no se limite a recibir y archivar la reclamación, sino que inste al Gobierno español a situar el corredor entre sus prioridades y a destinar a su recuperación los recursos necesarios. "No nos obliguen a elegir entre nuestro legítimo derecho a prosperar y nuestro sagrado derecho a permanecer en la tierra que nos vio nacer", ha concluido.

Su intervención ha terminado con una de las frases más contundentes de la comparecencia: "Nos negamos rotundamente a ser la generación del olvido. Exigimos justicia, exigimos dignidad, exigimos futuro y exigimos la apertura inmediata de la Ruta de la Plata".