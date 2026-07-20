Irene de Miguel alerta de que Extremadura afronta el verano sin estar mejor preparada contra los incendios

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado este lunes contra la gestión del Gobierno regional en materia forestal al considerar que Extremadura llega al verano sin estar mejor preparada que hace un año para responder ante los grandes incendios. La dirigente ha señalado la falta de avances en prevención, las deudas pendientes con empresas del sector y el deterioro de varias bases utilizadas por los bomberos forestales.

De Miguel ha explicado que su grupo pretendía preguntar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante el pleno celebrado el pasado 16 de julio si la comunidad dispone actualmente de más medios, mejores instalaciones y una planificación reforzada frente al fuego. Su conclusión ha sido tajante: “La respuesta es evidente: no”.

La portavoz ha recordado el incendio de Jarilla, que ha descrito como el mayor fuego forestal que se recuerda en la región y en el que, según las cifras citadas durante su comparecencia, ardieron unas 50.000 hectáreas. A su juicio, la Junta no ha aprovechado el último año para corregir las carencias que quedaron de manifiesto durante aquella emergencia.

“Es triste saber que el Gobierno en un año no ha hecho los deberes”, ha afirmado De Miguel, que ha vinculado esta situación a la convocatoria de elecciones impulsada por Guardiola. Según ha sostenido, la comunidad ha sufrido seis meses de paralización política que han impedido acometer actuaciones esenciales antes del periodo de mayor peligro.

Deudas por los trabajos de prevención

Una de las principales críticas de Unidas por Extremadura se refiere a los trabajos preventivos. De Miguel ha asegurado que no se han realizado las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de incendios y ha denunciado que la Administración regional todavía adeuda a empresas forestales tareas ejecutadas durante el pasado año.

La portavoz considera contradictorio reclamar ahora la implicación del sector mientras continúan pendientes estos pagos. Para De Miguel, se trata de una “extraña forma” de preparar a Extremadura para una campaña marcada por las altas temperaturas y el elevado riesgo forestal.

También ha cuestionado que la Junta confíe buena parte de la prevención a los planes aprobados por los municipios. Aunque ha reconocido que estos documentos representan “un paso importante”, ha advertido de que su simple aprobación no basta y ha reclamado que los ayuntamientos los cumplan y cuenten con medios suficientes para ejecutarlos.

En este punto, ha señalado al portavoz del PP de Extremadura y alcalde de Jaraíz de la Vera, a quien ha acusado de encontrarse entre “los mayores incumplidores de los planes de prevención forestal”.

Bases que “se caen a cachos”

De Miguel también ha puesto el foco en el estado de las bases de los bomberos forestales, unas instalaciones que, según ha denunciado, presentan importantes deficiencias. La portavoz ha afirmado que algunas de ellas “se caen literalmente a cachos” y ha acusado al Ejecutivo autonómico de no haber destinado “ni un euro” a su mejora.

La dirigente ha contrapuesto esta situación a los cuatro millones de euros invertidos en el nuevo centro operativo regional, aunque ha recordado que este proyecto procedía del anterior Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara.

Según ha explicado, el estado de algunas bases es tan precario que la Junta ha optado por cerrarlas y trasladar a sus trabajadores a otras ubicaciones. Esta decisión puede provocar, a juicio de Unidas, una menor protección en los municipios afectados, como considera que sucede en Nuñomoral.

La formación reclama que estas instalaciones no solo sean reparadas, sino que se conviertan en espacios dignos para las guardias y las horas de descanso. De Miguel ha planteado incluso la posibilidad de incorporar camas para los profesionales que llegan a permanecer hasta 12 horas trabajando en la extinción de un fuego.

La portavoz ha advertido de que obligar a estos efectivos a conducir de regreso a sus domicilios después de jornadas tan exigentes puede generar un riesgo añadido de accidentes durante los desplazamientos. Por ello, ha defendido que mejorar el descanso también constituye una medida de prevención laboral.

Apoyo a la Medalla de Extremadura para Pedro Porro

Durante su comparecencia, De Miguel también ha felicitado a la selección española por su victoria en el Mundial de Fútbol y ha dado la enhorabuena a “todos los jugadores que nos hicieron vibrar” en una noche que, según ha señalado, quedará grabada en la memoria colectiva del país.

La portavoz se ha sumado a la petición para que el futbolista dombenitense Pedro Porro reciba la Medalla de Extremadura, una distinción que considera “más que merecida” tanto por su talento deportivo como por su forma de representar a la comunidad.

“Cuando Pedro Porro sacó la bandera de Extremadura, el orgullo de los extremeños fue enorme y vibramos todos juntos con él”, ha celebrado De Miguel, que ha destacado la deportividad, el trabajo en equipo y los valores mostrados por la selección.

La dirigente también ha elogiado la calidad humana de los jugadores y ha defendido que España es un país multicultural y plurinacional, dos características que, en su opinión, contribuyen a unir a la sociedad.

De Miguel ha sostenido además que el fútbol “no es ajeno a la política” y ha afirmado que la selección española no era el equipo preferido de Donald Trump, Benjamin Netanyahu ni de la FIFA. En este sentido, ha interpretado el triunfo como una victoria de la paz, los derechos humanos y quienes desean vivir en un mundo sin guerras.

Recurso contra la Ley de Concordia

La portavoz de Unidas por Extremadura ha abordado asimismo el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central contra la Ley de Concordia extremeña, una decisión que su formación ha recibido favorablemente.

De Miguel ha sostenido que la norma reduce la protección de las víctimas de graves vulneraciones de los derechos humanos, no garantiza adecuadamente el derecho a la identidad de los niños robados durante el franquismo y dificulta la incorporación de contenidos sobre memoria democrática en los currículos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La portavoz ha recordado que ya se han planteado recursos contra leyes similares aprobadas en Baleares, Aragón, la Comunidad Valenciana o Cantabria. A su juicio, la protección y el reconocimiento de las víctimas no pueden depender de la comunidad autónoma en la que viva cada persona.

De Miguel ha denunciado que la ley extremeña únicamente ha servido para “crear un manto de amnesia” sobre los 40 años de represión franquista y ha acusado a sus impulsores de tratar de equiparar a las víctimas con sus verdugos.

Finalmente, ha recordado que unos 14.000 extremeños asesinados continúan en fosas comunes y cunetas sin haber recibido una sepultura digna y ha reclamado a las instituciones que mantengan las políticas de memoria, reconocimiento y recuperación de los restos.