Muere a los 58 años David Lucas, el secretario de Estado de Vivienda que nunca perdió sus raíces extremeñas

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, ha fallecido este lunes 20 de julio a los 58 años. Nacido en Madrid, era hijo de padres naturales de Arroyo de la Luz, municipio cacereño con el que mantuvo una estrecha relación durante toda su vida y donde fue distinguido en 2021 con la máxima condecoración local.

El dirigente socialista había suspendido semanas atrás su agenda y su actividad pública después de comunicar que padecía cáncer de pulmón y que debía someterse a tratamiento. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado su fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común", ha señalado el departamento que dirige Isabel Rodríguez. El Ministerio ha destacado que Lucas deja como legado "los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

La ministra también ha despedido públicamente a quien ha definido como "un compañero, un servidor público y un amigo". Rodríguez ha reconocido la dificultad de asumir una pérdida que se ha producido con rapidez y ha recordado los tres años de trabajo compartido con el secretario de Estado. "No es fácil hoy hablar de David Lucas. Te voy a echar mucho de menos", ha expresado.

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante la apertura institucional de las I Jornadas Inmobiliarias de Prensa Ibérica / Xavier Amado

Sus raíces en Arroyo de la Luz

Aunque desarrolló su vida personal y profesional principalmente en Madrid, David Lucas nunca perdió el contacto con Arroyo de la Luz, el pueblo de sus padres. Conservaba una vivienda en la localidad y regresaba siempre que sus responsabilidades institucionales se lo permitían.

Ese vínculo fue reconocido por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz en septiembre de 2021, cuando recibió la Medalla de Arroyo de la Luz durante los actos organizados con motivo del Día de Extremadura. La distinción le fue concedida por su dilatada trayectoria política y profesional, pero también por mantener presentes sus orígenes familiares y su relación con el municipio.

Al recogerla, Lucas reivindicó abiertamente su procedencia arroyana. "Es un orgullo y un honor recibir esta medalla del pueblo de mis orígenes", manifestó durante el acto. También defendió entonces la necesidad de que el Gobierno central colaborase con las administraciones locales para respaldar a los pueblos y favorecer su desarrollo. De hecho, el consistorio valoró especialmente que no hubiese perdido el vínculo con la tierra de sus padres mientras asumía responsabilidades de alcance nacional.

Al frente de las políticas de vivienda

David Lucas ocupaba desde noviembre de 2023 la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Su llegada a las políticas estatales de vivienda se había producido en febrero de 2020, cuando fue nombrado secretario general de Agenda Urbana y Vivienda.

En febrero de 2023 pasó a ejercer como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responsabilidad que desempeñó hasta la reorganización del Gobierno de noviembre de ese mismo año. Entonces se convirtió en el número dos del recién recuperado Ministerio de Vivienda. Durante esta etapa participó en el desarrollo de algunas de las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo en esta materia, entre ellas la primera ley estatal por el derecho a la vivienda, los programas de rehabilitación financiados con fondos europeos y el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible.

También intervino en el diseño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y en la transformación de la entidad pública Sepes en Casa 47, concebida por el Gobierno como una herramienta para ampliar el parque público y asequible.

Una extensa carrera municipal

Antes de incorporarse al Gobierno central, Lucas había desarrollado el grueso de su trayectoria en la política municipal madrileña. Se afilió al PSOE en 1991 y comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Getafe, donde posteriormente fue concejal, teniente de alcalde y portavoz socialista.

Entre 2007 y 2011 ejerció como concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Más tarde trasladó su actividad política a Móstoles, municipio del que fue alcalde entre 2015 y 2018. El consistorio mostoleño también ha expresado su pesar y ha trasladado sus condolencias a la familia y a los seres queridos del antiguo regidor.

Lucas fue además senador por Madrid entre 2016 y 2019 y ocupó diferentes responsabilidades en organizaciones municipalistas españolas e internacionales. Presidió la delegación española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias y la Mancomunidad de Municipios del Sur.

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, completó su formación en materias relacionadas con el Derecho Público, la política territorial y el urbanismo. También ejerció como profesor en las universidades Carlos III, Nebrija y Complutense de Madrid.

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La despedida de David Lucas se celebrará este martes 21 de julio, entre las 9.00 y las 19.45 horas, en el Tanatorio de Getafe.

Fuente: El Periódico