El PSOE teme otro caos en el transporte escolar en Extremadura y exige garantías para 16.000 familias

El PSOE de Extremadura ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice el funcionamiento del transporte escolar desde el primer día del próximo curso y ofrezca certidumbre a las alrededor de 16.000 familias extremeñas que dependen de este servicio para que sus hijos puedan acudir diariamente a clase.

El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha advertido de que la Administración autonómica ha vuelto a sacar a licitación el contrato del transporte escolar, dotado con 17,15 millones de euros, sin haber corregido, a juicio de su partido, los errores que provocaron los problemas registrados al comienzo del pasado curso.

González Andrade ha recordado que entonces quedaron desiertas 335 rutas escolares después de que las empresas del sector alertaran de que los precios establecidos por la Junta no permitían cubrir los costes. Esta situación dejó a 7.000 alumnos sin transporte durante las dos primeras semanas de clase.

"Lo que ocurrió hace menos de un año no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia directa de la mala gestión del Gobierno de Guardiola, que prefirió enfrentarse al sector antes que escuchar sus advertencias", ha señalado el portavoz del PSOE.

Las empresas vuelven a advertir de los costes

Los socialistas sostienen que las compañías de transporte han vuelto a avisar de que las condiciones económicas planteadas continúan siendo insuficientes, especialmente ante el incremento de los costes de explotación, el encarecimiento de los combustibles, la dificultad para contratar conductores y el envejecimiento de parte de las flotas.

Para el PSOE, la Junta conoce las causas que originaron el conflicto del pasado septiembre, pero ha decidido licitar nuevamente el servicio "con prácticamente la misma receta", una decisión que, según González Andrade, vuelve a generar incertidumbre cuando quedan pocas semanas para el comienzo del curso.

El portavoz socialista ha incidido en que detrás del contrato no hay únicamente autobuses y rutas, sino el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de miles de estudiantes, especialmente de aquellos que viven en pequeños municipios y zonas rurales.

"Cuando falla el transporte escolar no falla únicamente un servicio público; falla la igualdad de oportunidades y quienes más lo sufren son precisamente quienes más necesitan ese servicio", ha afirmado.

Por este motivo, el PSOE ha reclamado a Guardiola que dialogue con las empresas, revise las condiciones económicas y adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a quedar rutas sin adjudicar. El objetivo, ha recalcado, debe ser que el próximo 10 de septiembre ningún estudiante extremeño se quede sin acudir a clase por falta de transporte.

"Las familias no pueden volver a vivir la incertidumbre del pasado septiembre. Gobernar significa anticiparse, dialogar y resolver los problemas antes de que se produzcan, y eso es precisamente lo que no está haciendo el Gobierno de María Guardiola", ha concluido González Andrade.

Satisfacción por la Medalla de Extremadura a Pedro Porro

Durante su comparecencia, el portavoz socialista también ha felicitado a la selección española por su victoria en el Mundial y ha destacado especialmente el papel del futbolista de Don Benito Pedro Porro.

González Andrade ha recordado que el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, había solicitado públicamente, incluso antes de disputarse la final, que el jugador recibiera la Medalla de Extremadura por llevar el nombre de la comunidad "a lo más alto".

El PSOE ha mostrado su satisfacción después de que la presidenta de la Junta haya anunciado finalmente la concesión de esta distinción al internacional extremeño.

El PSOE pide disculpas al PP por el caso de Olga García

Por otra parte, González Andrade ha valorado el archivo de la investigación judicial que afectaba a la exconsejera socialista Olga García y ha reiterado el "máximo respeto" de su formación hacia las decisiones adoptadas por la Justicia.

El portavoz socialista ha pedido al PP que rectifique y se disculpe por las acusaciones realizadas cuando se conoció la apertura de la investigación. "Quienes entonces calificaron el asunto de extraordinaria gravedad deberían explicar ahora dónde está esa gravedad y pedir perdón por haber intentado utilizar políticamente un procedimiento judicial", ha declarado.

Finalmente, ha acusado al Partido Popular de emplear "una doble vara de medir" ante las resoluciones judiciales y ha defendido que, en un Estado de derecho, deben respetarse las decisiones de los tribunales. "Las elecciones las deciden los ciudadanos con su voto y no los procedimientos judiciales", ha concluido.