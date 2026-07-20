Vox Extremadura planta cara al reparto de menores migrantes y acusa a Sánchez de aumentar la presión sobre las regiones

Vox Extremadura ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar la presión migratoria sobre las comunidades autónomas y trasladar a los territorios las consecuencias de las decisiones adoptadas desde Moncloa. La formación ha situado en el centro de sus críticas la convocatoria realizada por el Ejecutivo para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las regiones.

La portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, Inés Checa, ha defendido la ausencia de Extremadura en esa reunión y ha presentado esta decisión como una muestra del rechazo frontal de Vox a la política migratoria del Gobierno central.

"Extremadura no se ha presentado porque no es cómplice de este fraude del Gobierno de Sánchez", ha afirmado Checa durante su comparecencia ante los medios. La dirigente ha censurado que el Ejecutivo pretenda distribuir entre las autonomías la atención de estos menores y ha asegurado que Sánchez "sigue cargando a las regiones" y aumentando la presión migratoria en España.

Vox Extremadura sostiene que las comunidades no deben asumir las consecuencias de una política que considera equivocada y ha reivindicado la posición adoptada por el Gobierno regional ante una convocatoria con la que la formación ha querido marcar distancias respecto a Moncloa.

Un nuevo frente contra la Ley de Nietos

Checa también ha anunciado un nuevo paso de Vox contra la denominada Ley de Nietos, una norma que el partido rechaza al considerar que el Gobierno pretende utilizarla para "regalar la nacionalidad" y alterar el censo electoral en España.

La portavoz ha recordado que Vox mantiene esta oposición desde antes de 2022 y ha explicado que el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha encargado un informe jurídico para determinar si el Ejecutivo autonómico está legitimado para actuar frente a los efectos de la ley.

El documento deberá aclarar si la Administración regional dispone de alguna vía legal para defender a Extremadura ante la aplicación de la norma. La formación presenta esta iniciativa como un avance en su estrategia política y jurídica contra una legislación que cuestiona desde su aprobación.

Las infraestructuras, otra crítica a Moncloa

La comparecencia también ha servido para denunciar la situación de las infraestructuras y las comunicaciones extremeñas, que Checa ha descrito como una muestra de la precariedad que la comunidad arrastra desde hace décadas.

Según ha señalado, estas deficiencias resultan especialmente evidentes durante el verano, cuando aumentan los desplazamientos y los extremeños encuentran mayores dificultades para viajar dentro y fuera de la región.

La portavoz ha recordado que la Junta de Extremadura reclamó en mayo al Gobierno de España actuaciones para mejorar el estado de las infraestructuras. Sin embargo, ha lamentado que desde entonces no se hayan producido avances.

"Seguimos exactamente igual porque para el Gobierno de España Extremadura es una región de segunda", ha aseverado Checa, que ha responsabilizado al Ejecutivo central de mantener sin respuesta el déficit histórico de conexiones que soporta la comunidad.

Almaraz queda ahora en manos de Sánchez

Por último, Vox Extremadura ha celebrado el pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha reclamado al Gobierno central que atienda el criterio de los técnicos.

Checa ha advertido de que la decisión queda ahora en el tejado de Pedro Sánchez, al que ha situado ante dos alternativas: "hacer caso a los expertos" o seguir adelante con lo que ha denominado su "fanatismo climático".

La portavoz ha reclamado que el Ejecutivo permita la continuidad de Almaraz y ha convertido el futuro de la planta en un nuevo elemento de confrontación con Moncloa, junto a la política migratoria, la Ley de Nietos y el estado de las infraestructuras extremeñas.