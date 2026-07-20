Vox recurre ante el TSJ de Extremadura la absolución de David Sánchez por tráfico de influencias

Vox presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la absolución de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por el delito de tráfico de influencias. La formación considera que existen pruebas suficientes para que el que fuera responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz sea condenado también por esta conducta.

El anuncio lo ha realizado este lunes el portavoz de la dirección nacional de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, en la que ha confirmado que los servicios jurídicos de la formación recurrirán el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

El recurso será presentado ante el TSJ de Extremadura, órgano inmediatamente superior a la Audiencia pacense, que la pasada semana absolvió a David Sánchez del delito de tráfico de influencias, aunque sí lo condenó a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

La sentencia lo consideró autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación y posterior desempeño en la Diputación Provincial de Badajoz.

"En lo que se refiere al tráfico de influencias, nuestros servicios jurídicos consideran que existen pruebas suficientes para que David Sánchez y los demás responsables sean también condenados", ha señalado Fúster al justificar la presentación del recurso.

Vox defiende su actuación judicial

El portavoz nacional ha recalcado que Vox ejerce la acusación popular de manera "seria" y que respeta las resoluciones judiciales, aunque ha defendido el derecho del partido a emplear los mecanismos previstos en la legislación cuando discrepa del contenido de una sentencia.

Fúster ha asegurado que la formación recurre las decisiones con las que no está de acuerdo sin "insultar a los jueces", una actitud que ha contrapuesto con la reacción del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente de Vox ha criticado en este sentido a quienes ha definido como "los gorilas del entorno" del jefe del Ejecutivo, a los que ha acusado de atacar a los jueces cuando las decisiones judiciales afectan al Gobierno o a personas próximas al presidente.

El caso Plus Ultra

Durante su comparecencia, Fúster también se ha referido a la declaración como investigado del empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, prevista para este martes en el marco del denominado caso Plus Ultra.

El portavoz de Vox ha expresado su esperanza de que el empresario "haya tomado buena nota y que colabore con la Justicia" durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el rescate público concedido a la aerolínea durante la pandemia.

Martínez ha remitido un escrito al órgano judicial en el que asegura que Zapatero "marcaba los pasos a seguir" y admite haber pactado una comisión del 1% por su intermediación en las gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.