La Asociación Oncológica Extremeña multiplica las revisiones de lunares ante un verano cada vez más extremo

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha reforzado este verano su campaña de prevención frente a los efectos del sol con nuevas actividades y una mayor presencia en piscinas, espacios de baño y localidades de toda la comunidad autónoma. La iniciativa responde al aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de las olas de calor y su creciente duración.

La campaña se desarrollará durante todo el periodo estival en los municipios donde se encuentran las cerca de veinte delegaciones de la entidad y en otras poblaciones próximas. Según recoge la información difundida por AOEx, las actividades permanecerán activas hasta el próximo 18 de septiembre, habitualmente en horario de 10.00 a 12.30 horas, aunque las fechas concretas dependerán de cada delegación.

La presidenta de la asociación, Isabel Rolán, ha explicado que el programa incluye acciones informativas en piscinas y otros espacios públicos, donde los voluntarios ofrecen recomendaciones para exponerse al sol de manera responsable y entregan muestras de crema protectora.

Uno de los principales atractivos de la iniciativa son las revisiones cutáneas preventivas realizadas por dermatólogos, que examinan lunares y otras marcas de la piel para detectar posibles alteraciones o cambios que aconsejen un seguimiento médico. Estas consultas despiertan cada año un gran interés entre los asistentes.

"La piel tiene memoria"

El objetivo es concienciar a la población sobre los riesgos asociados a la radiación ultravioleta, fomentar hábitos saludables y recordar que "la piel tiene memoria". Los daños causados por una exposición excesiva pueden manifestarse mucho tiempo después y derivar en problemas graves, como el melanoma.

Rolán ha insistido en que tomar el sol puede resultar beneficioso, pero debe hacerse en las horas adecuadas, con la protección necesaria y evitando los momentos de temperaturas más elevadas. Una recomendación especialmente importante en Extremadura, donde el calor alcanza valores muy altos durante buena parte del verano.

La campaña también trata de desmontar algunas falsas sensaciones de seguridad. Permanecer bajo una sombrilla, por ejemplo, no elimina por completo la exposición, ya que parte de la radiación puede atravesar la tela o reflejarse en superficies como el agua, la arena o el pavimento.

Protección durante todo el verano

AOEx ha incrementado progresivamente el número de actividades y lugares incluidos en esta iniciativa debido al cambio de las condiciones climáticas. El calor también obliga a modificar la programación habitual de la entidad: muchas carreras solidarias se celebran ya por la noche y algunos talleres destinados a pacientes se aplazan hasta septiembre.

La Asociación Oncológica Extremeña reúne a pacientes, familiares, profesionales sanitarios, voluntarios y personas sensibilizadas con el cáncer. Su labor está orientada a ofrecer información, apoyo psicológico y social, acompañamiento y atención integral a los pacientes oncológicos y a sus familias, además de desarrollar campañas de sensibilización y prevención en toda la región.