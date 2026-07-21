Extremadura insta en la Sectorial de Energía a "acatar" lo que dice el CNS sobre Almaraz y "alejar debates ideológicos"

La Junta de Extremaduraha reiterado este martes desde Mérida su defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. Además, ha reclamado al Gobierno central que modifique el calendario previsto para el cierre de la instalación, apoyándose en los informes técnicos emitidos por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que consideran que la planta es "viable, segura y pude continuar con su vida útil".

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres. / CNAT

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, trasladó esta postura durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada este martes por videoconferencia. En el encuentro defendió que la central cacereña debe mantener su actividad, y pidió que el debate sobre su futuro se base en criterios técnicos y no en debates ideológicos. Para ello, instó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que modifiquen el calendario de cierre de la planta y a atender a las conclusiones del CSN, recordando también que se trata de una instalación catalogada con la máxima calificación internacional en materia de seguridad, WANO 1.

La consejera ha destacado que el Gobierno central "no tiene excusas" para mantener el calendario de cierre y defendió que la modificación de esa planificación permitiría que la central siguiera desarrollando su actividad con todas las garantías técnicas.

Durante la Conferencia Sectorial también se informó de que el ministerio mantendrá reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar la Planificación Eléctrica con horizonte 2030. En este sentido, la Junta de Extremadura ha pedido que estos encuentros se produzcan "cuanto antes" por la importancia de esta planificación.