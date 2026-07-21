Extremadura crea coordinadores de FP dual con hasta cuatro periodos lectivos semanales

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha aprobado la instrucción que regulará durante el curso 2026/2027 el funcionamiento de los centros docentes de Extremadura que imparten Formación Profesional en régimen presencial.

La principal novedad es la creación de la figura del coordinador dual, una medida abordada este martes en la Mesa Sectorial de Personal Docente. Este puesto se implantará en los centros que cuenten con seis o más grupos de ciclos formativos y cursos de especialización o que ofrezcan enseñanzas correspondientes a más de una familia profesional.

La persona encargada de esta coordinación deberá asesorar y apoyar el desarrollo de la dimensión dual en toda la oferta formativa del centro. También tendrá que coordinarse con los tutores duales y los prospectores, canalizar el contacto con las empresas y homogeneizar la gestión de la fase de formación que el alumnado realiza en entornos laborales.

Para desarrollar estas funciones, dispondrá de una asignación de entre dos y cuatro periodos lectivos semanales, que se determinará en función del número de grupos existentes en cada centro.

Más dedicación para las tutorías y las competiciones Skills

La instrucción también amplía la dedicación destinada a otras funciones consideradas estratégicas dentro del sistema de Formación Profesional. En concreto, se incrementa en un periodo lectivo semanal la dedicación asignada a la tutorización dual. También se añade otro periodo para las tareas de tutorización y coordinación técnica de las competiciones de Formación Profesional, conocidas como Skills.

Según la Consejería, este aumento permitirá que el profesorado responsable disponga de un periodo semanal adicional para atender al alumnado, coordinar los procesos formativos y preparar la participación en estas competiciones.

Las normas tratadas por los sindicatos y la Administración en la Mesa Sectorial refuerzan igualmente la orientación personal y profesional. Para ello se crea la figura de coordinación de orientación profesional, emprendimiento y acreditación de competencias, que contará con una dedicación de un periodo lectivo semanal.

Reconocimiento al profesorado evaluador

La nueva instrucción reconoce por primera vez el trabajo del profesorado que realiza tareas de evaluación en las competiciones autonómicas ExtremaduraSkills. Estos docentes recibirán un crédito de innovación, un reconocimiento que se suma a los que ya estaban previstos para quienes desempeñan funciones de coordinación técnica y tutorización en estas competiciones.

Organización de la FP virtual

La Mesa Sectorial también ha dado el visto bueno a la instrucción que concreta la organización y el funcionamiento de los ciclos formativos y los cursos de especialización impartidos en modalidad virtual durante el curso 2026/2027.

El documento se aplicará en todos los centros públicos autorizados para ofrecer estas enseñanzas en Extremadura. La modalidad virtual podrá desarrollarse de forma semipresencial o íntegramente online y combinará el trabajo autónomo del alumnado con la atención tutorial.

La instrucción regula las funciones y los horarios del profesorado, la constitución de los grupos, la organización de las tutorías, los procesos de evaluación, los criterios de calificación y el desarrollo de la fase de formación en las empresas.

La oferta virtual prevista para el próximo curso está formada por siete cursos de especialización, nueve ciclos formativos de Grado Medio y 17 de Grado Superior. El proceso de admisión y matriculación comenzará el 1 de septiembre. Según la información facilitada por la Consejería, las resoluciones de las correspondientes convocatorias ya han sido publicadas en el Diario Oficial de Extremadura.

Acreditación de competencias básicas

La reunión de la Mesa Sectorial celebrada este martes también ha respaldado la resolución que regula y convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas mediante la experiencia laboral, las vías no formales de formación y el aprendizaje informal en Extremadura.

La norma estará vigente durante el curso académico 2026/2027 y establecerá el perfil de las personas destinatarias, las competencias que podrán acreditarse y el proceso de inscripción.

También regulará las actuaciones de información y orientación destinadas a los participantes, además de las características de la prueba de evaluación que deberán realizar dentro del procedimiento.