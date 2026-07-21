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Educación

Extremadura publica las ayudas de hasta 320 euros para estudiar inglés en ESO

Cada beneficiario puede recibir hasta 40 euros mensuales durante ocho meses. Las listas de alumnos de ESO beneficiarios y de solicitudes denegadas pueden consultarse en las Delegaciones Provinciales de Educación

Alumnos en una clase de inglés.

Alumnos en una clase de inglés. / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

Cáceres

La Junta de Extremadura ha hecho pública la concesión final de las ayudas para que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria estudie inglés fuera del horario lectivo en centros de idiomas acreditados de la comunidad autónoma. La resolución, fechada el pasado 14 de julio, corresponde al segundo y último acto de concesión de la convocatoria para el curso 2025-2026. Las relaciones completas de ayudas concedidas y denegadas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, sin perjuicio de la notificación individual a las personas interesadas.

Estas subvenciones están dirigidas a estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO matriculados en centros sostenidos con fondos públicos. Las clases deben haberse impartido en academias o centros acreditados que permitan acceder a exámenes oficiales vinculados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

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Cedido

Cada beneficiario puede recibir hasta 40 euros mensuales durante ocho meses, correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2025 y mayo de 2026. De este modo, la cuantía máxima alcanza los 320 euros por alumno, aunque nunca puede superar el coste real de la matrícula o de las mensualidades abonadas.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 911.877 euros, imputado a la anualidad de 2026. Su finalidad es reducir el esfuerzo económico que supone para las familias el aprendizaje de idiomas y ampliar las oportunidades educativas del alumnado extremeño.

Ayudas sujetas a la renta familiar

El acceso a estas subvenciones está condicionado a la renta de la unidad familiar. El límite se fija en la última convocatoria, por ejemplo, en 13.864,87 euros para hogares de dos miembros, 18.486,86 euros para los de tres y 23.108,85 euros para las familias formadas por cuatro personas.

El umbral aumenta progresivamente según el tamaño del hogar hasta alcanzar los 37.899 euros en las unidades familiares de ocho miembros. A partir de esa cifra se añaden 3.697,81 euros por cada nuevo integrante computable.

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Las ayudas se abonan mediante transferencia bancaria y exigen justificar el gasto con las correspondientes facturas y comprobantes de pago del centro de idiomas. El sistema contempla dos abonos, con un primero correspondiente al periodo de octubre a diciembre y un segundo sujeto a la justificación del gasto anterior.

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La publicación ahora realizada cierra el procedimiento de concesión de esta convocatoria. El DOE no detalla el número total de beneficiarios ni incorpora las relaciones nominales, que deben consultarse en los tablones de las Delegaciones Provinciales de Educación.

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