Extremadura suma 160 nuevas plazas para atender a personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes tres conciertos sociales que permitirán ofrecer 236 plazas de atención especializada en la región. De ellas, 160 serán de nueva creación y se destinarán a los servicios de habilitación funcional y centro ocupacional para personas con discapacidad.

En conjunto, los tres acuerdos movilizarán más de 12,3 millones de euros. La mayor partida, de 10,3 millones, garantizará durante dos años el mantenimiento de 76 plazas residenciales para personas con trastorno mental grave, mientras que los otros dos conciertos permitirán incorporar las nuevas plazas. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido que la salud y la atención a los colectivos sociales constituyen una prioridad para el Ejecutivo regional, apuesta se demuestra con "hechos y medidas concretas".

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa / JUNTA DE EXTREMADURA

Habilitación funcional

El Consejo de Gobierno ha autorizado un concierto social dotado con 1,2 millones de euros para incorporar 135 plazas al servicio de habilitación funcional entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2029. De estas nuevas plazas, 75 corresponderán a la provincia de Cáceres y 60 a la de Badajoz. Con la ampliación, la oferta de la Junta pasará de las 4.332 plazas actuales a un total de 4.467 en toda Extremadura.

Este servicio ofrece tratamientos destinados a eliminar o reducir déficits o disfunciones físicas, intelectuales o sensoriales de las personas con discapacidad. También permite mantener las habilidades adquiridas cuando las características de los usuarios así lo requieren, con el objetivo de favorecer su autonomía personal e integración social.

Podrán optar al concierto entidades privadas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades Acreditadas y Concertadas del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex) y acreditadas para prestar este servicio.

25 plazas de centro ocupacional

A estas se sumarán 25 nuevas plazas de centro ocupacional en la provincia de Cáceres, con una inversión de 805.140 euros para el mismo periodo, desde octubre de 2026 hasta diciembre de 2029.

El recurso está dirigido a personas con discapacidad que necesitan apoyo para desarrollar su autonomía y mejorar sus posibilidades de integración social y laboral. Para ello, ofrece programas formativos, de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social.

Según ha explicado Manzano, el servicio se presta de lunes a viernes durante aproximadamente siete horas diarias y, como mínimo, 220 días al año.

Reunión del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Más financiación para salud mental

El acuerdo de mayor cuantía permitirá contratar durante dos años 38 plazas residenciales en Cáceres y otras 38 en Badajoz para personas con trastorno mental grave. La Junta destinará a este servicio 10,3 millones de euros.

Estas 76 plazas ya existían, pero el nuevo contrato elevará su financiación. El coste pasará de 85,79 a 93 euros por plaza y día, un incremento de 7,21 euros que, según la portavoz, permitirá mejorar la calidad de la atención.

Los centros residenciales de rehabilitación proporcionan alojamiento, supervisión y asistencia especializada a personas con deterioro psicosocial que mantienen posibilidades de recuperación funcional. Además, constituyen una alternativa a la hospitalización prolongada y facilitan el acceso a los recursos sanitarios y sociales de la red de salud mental.

Con estas plazas, ubicadas en las ciudades de Cáceres y Badajoz, los usuarios tendrán mayor proximidad a los equipos de salud mental, las unidades de hospitalización breve, los centros de rehabilitación psicosocial y los programas de integración. Actualmente, Extremadura dispone de 246 plazas de este tipo.

2,6 millones para Mensajeros de la Paz

Al margen de los conciertos sociales, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención directa de 2,6 millones de euros a Mensajeros de la Paz Extremadura para mantener sus programas de atención a personas mayores y con discapacidad.

La entidad atiende actualmente a 225 usuarios en cinco centros públicos: el Centro Ocupacional de Moraleja, el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Moraleja, el Centro Residencial y Familiar para Personas con Discapacidad de Nuñomoral, la Residencia de Mayores de Madrigal de la Vera y el Centro de Día de Alzhéimer Tierra de Barros, situado en Almendralejo.

La ayuda permitirá garantizar la continuidad de las plazas y de los servicios prestados en estos centros dentro del ámbito de competencias del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).