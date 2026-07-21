El Gobierno destina 50 millones a contratar parados para reparar los daños de los temporales en Extremadura y Andalucía

El Gobierno destinará 50 millones de euros a la reconstrucción de las zonas de Extremadura y Andalucía afectadas por los temporales registrados a finales de 2025 y principios de 2026. Las actuaciones se desarrollarán mediante la contratación de personas en situación de desempleo. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, permitirá a las corporaciones locales de los municipios afectados emplear a unas 13.000 personas mientras acometen trabajos para recuperar y mejorar infraestructuras y servicios dañados por los sucesivos episodios meteorológicos.

Los fondos correrán a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y combinan dos objetivos: facilitar la reconstrucción de las zonas perjudicadas y ofrecer una oportunidad laboral a personas desempleadas. Las entidades locales serán las encargadas de impulsar las actuaciones y canalizar las contrataciones vinculadas a los proyectos de recuperación.

Carlos Gil

Miles de hectáreas afectadas en Extremadura

Los temporales dejaron importantes afecciones en Extremadura, especialmente en áreas agrícolas, redes de regadío, caminos y construcciones situadas en zonas inundables.

Como primera referencia del alcance de los daños, el Portal Registral de Emergencias del Colegio de Registradores situó en torno a 10.950 las hectáreas anegadas y en 360 las construcciones afectadas en la región. Estas cifras respondían a una valoración inicial elaborada a partir de la información registral y cartográfica disponible tras las borrascas.

La mayor superficie afectada se localizó en la provincia de Badajoz, principalmente en el entorno de Don Benito, Villar de Rena y Madrigalejo, además de otros municipios próximos a los cauces del Guadiana, el Zújar y el Guádamez. En Cáceres, uno de los principales focos se situó en el área de Coria y el río Alagón.

También resultaron dañadas distintas infraestructuras hidráulicas. La Asociación de Regantes de Extremadura realizó una estimación inicial de entre ocho y nueve millones de euros en desperfectos ocasionados en los cinco grandes canales que abastecen cerca de 190.000 hectáreas de regadío.

Entre las incidencias comunicadas por los regantes figuraban desbordamientos y erosiones en canales, sifones colmatados, tuberías dañadas, desprendimientos en paredes y un importante deterioro de caminos y accesos. Se trata, en todo caso, de cálculos preliminares realizados mientras continuaban las inspecciones y reparaciones sobre el terreno.

Empleo ligado a la recuperación

El programa estatal permitirá vincular las políticas activas de empleo con las necesidades de reconstrucción surgidas tras las borrascas. Las personas contratadas participarán en actuaciones dirigidas a recuperar las infraestructuras y servicios de los municipios afectados.

El Ejecutivo pretende así que la inversión destinada a reparar los daños tenga también un impacto directo sobre el mercado laboral de las zonas damnificadas.

Otros 25 millones para el programa TándEM

El Consejo de Ministros también ha autorizado una inversión de hasta 25 millones de euros para programas experienciales de empleo y formación TándEM, dirigidos a jóvenes extranjeros cuya guarda o tutela sea o haya sido asumida por las administraciones públicas.

Las subvenciones permitirán financiar proyectos de formación y contratación durante un año, combinando el aprendizaje con una experiencia profesional remunerada.

La iniciativa está destinada a un colectivo especialmente vulnerable y con mayores dificultades para acceder al empleo y avanzar en su integración sociolaboral.