El informe de la Asamblea de Extremadura exime a Guardiola de tener que realizar en 2026 el Debate de la Región

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no está obligada a celebrar en 2026 el Debate sobre el Estado de la Región. Esa es la conclusión del informe jurídico solicitado por la propia presidenta y elaborado por la Asamblea de Extremadura, al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura.

El documento considera que durante este ejercicio concurre la excepción prevista para los años electorales, pese a que las elecciones autonómicas se celebraron formalmente el 21 de diciembre de 2025. Los servicios jurídicos entienden que aquel proceso no quedó cerrado con la votación, sino que el ciclo electoral se extendió durante los primeros meses de 2026 hasta la investidura de Guardiola. hay que reordar que, tras las elecciones del 21D, la nueva legislatura comenzó en enero tras la constitución de la Asamblea y Guardiola fue finalmente investida el 22 de abril, mientras que el Gobierno se formó a finales de ese mismo mes.

De este modo, 2026 puede recibir el tratamiento de año electoral a efectos de la regulación del debate, debido a la excepcional prolongación del proceso político e institucional. Durante buena parte del ejercicio, la comunidad permaneció con un Ejecutivo en funciones y sin que estuviera completada la formación del nuevo Gobierno.

Existe otro elemento relevante: Extremadura ya celebró el Debate sobre el Estado de la Región correspondiente a 2025 antes de la disolución anticipada de la Asamblea. No se habría producido, por tanto, un ejercicio completo de acción gubernamental sin rendición de cuentas ante la Cámara autonómica.

Respaldo a la posición de la Junta

La interpretación de los servicios jurídicos respalda la petición planteada por Guardiola, que había solicitado a la Asamblea aclarar si debía convocar el principal debate anual de política general apenas unos meses después de tomar posesión y de configurar un nuevo Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo autonómico sostiene que el debate perdería buena parte de su sentido en un año condicionado por las elecciones, una larga negociación para la investidura y la reciente incorporación de los nuevos consejeros. La sesión está concebida para hacer balance de la gestión desarrollada durante el último año, un periodo que en esta ocasión abarca dos legislaturas y dos composiciones diferentes del Gobierno.

La próxima cita ordinaria quedaría así para 2027, una vez transcurrido el primer año completo de la nueva legislatura.

PSOE y Unidas reclamaban una fecha

El informe contradice las exigencias planteadas por PSOE y Unidas por Extremadura, que habían aceptado retrasar la sesión inicialmente prevista para julio, pero reclamaban que se celebrase en septiembre o, en todo caso, antes de que terminase el año.

Los socialistas defendían que Extremadura no podía quedarse sin su principal instrumento anual de control al Ejecutivo y reclamaban que Guardiola respondiese sobre educación, transportes, ayudas al campo y conflictos laborales. Unidas también pedía una fecha alternativa y sostenía que la reorganización del calendario parlamentario permitía encajar la sesión.

El PP había rechazado esas reclamaciones y acusado al PSOE de pretender convertir el debate en un “ajuste de cuentas” político tras el proceso de investidura. Vox, socio de los populares en el Ejecutivo, tampoco se había sumado a la exigencia de la oposición. Con el informe sobre la mesa, el Gobierno encuentra ahora respaldo jurídico para mantener su decisión de no convocar el debate durante este año.