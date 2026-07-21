Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Consejo de Gobierno

Extremadura da luz verde a las ayudas de hasta 16.000 euros para garantizar el relevo en las empresas familiares

La Junta destina 500.000 euros a la primera convocatoria, que llegará a 25 negocios, y aprueba otros 37 millones para que 1.416 desempleados participen en una nueva edición del programa 'Escala'

Ayudas de hasta 16.000 euros para el relevo generacional de empresas familiares en Extremadura.

Ayudas de hasta 16.000 euros para el relevo generacional de empresas familiares en Extremadura. / Juntaex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Entonado Arias

Mérida

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a las primeras ayudas destinadas a favorecer el relevo generacional en las empresas familiares de Extremadura. La convocatoria contará con un presupuesto de 500.000 euros y permitirá financiar hasta el 80% de los gastos asumidos por cada empresa, con un máximo de 16.000 euros por beneficiaria.

La medida pretende facilitar la continuidad de los negocios cuando sus actuales propietarios afronten el momento de transferir su gestión o su propiedad a una nueva generación. Para ello, se subvencionará la elaboración o actualización de protocolos familiares, así como la contratación de asesoramiento especializado para diseñar, planificar y ejecutar los procesos de sucesión.

Nueve de cada diez empresas

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado el peso de estas compañías en la economía regional. Según ha explicado, nueve de cada diez empresas extremeñas son familiares y alrededor de 4.500 cuentan con al menos siete trabajadores, el perfil al que se dirige prioritariamente este programa.

"Detrás de cada empresa familiar hay una realidad que genera riqueza, empleo y vínculos importantes", ha señalado Manzano, quien ha considerado estratégico acompañar a estos negocios para evitar que la falta de sucesores provoque su cierre.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / Juntaex

Las subvenciones podrán ser solicitadas por empresas pertenecientes a la práctica totalidad de los sectores económicos, salvo las actividades excluidas por la normativa de la Unión Europea. Se concederán de forma directa mediante convocatoria abierta, por lo que las solicitudes se atenderán conforme se vayan presentando y mientras exista crédito disponible.

37 millones para el programa ESCALA

El Consejo de Gobierno también ha autorizado este martes una nueva convocatoria del programa de formación y empleo ESCALA, dotada con 37,05 millones de euros y dirigido a entidades locales y organismos dependientes de ellas. La previsión de la Junta es que participen 1.416 personas desempleadas.

Los proyectos comenzarán con una etapa formativa de tres meses y continuarán con otros nueve meses en los que los alumnos alternarán el aprendizaje con un trabajo remunerado. Posteriormente, podrán acceder a una experiencia profesional de seis meses en empresas de la zona, que se financiará mediante una convocatoria diferente.

Las ayudas aprobadas cubren los salarios de los alumnos y los formadores, los gastos vinculados a la enseñanza y las ayudas asociadas a la asistencia. Los proyectos deberán contar, además, con el compromiso de empresas privadas de contratar al 50% de las personas participantes durante la última fase.

Noticias relacionadas y más

Según los datos facilitados por la Junta, ESCALA alcanzó en 2024 una tasa de inserción laboral del 63,8% a los tres meses de finalizar la formación, frente al 56,01% registrado por su antecedente, el programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo, en la convocatoria de 2020.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
  2. Medicina baja al 13,053 y Periodismo al 5,225: así quedan las notas de corte de la UEx tras la segunda adjudicación
  3. Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura
  4. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  5. Paco Castañares, de Monfragüe a tertuliano imprescindible en todas las televisiones
  6. Educación publica los 30 ciclos de FP a distancia en Extremadura y las fechas para solicitar plaza
  7. Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula
  8. Tres heridos tras la caída de un grupo de cinco ciclistas entre Zorita y Madrigalejo

Extremadura da luz verde a las ayudas de hasta 16.000 euros para garantizar el relevo en las empresas familiares

Extremadura da luz verde a las ayudas de hasta 16.000 euros para garantizar el relevo en las empresas familiares

'Timón de Atenas': la amarga fábula de la ingratitud

'Timón de Atenas': la amarga fábula de la ingratitud

El informe de la Asamblea de Extremadura exime a Guardiola de tener que realizar en 2026 el Debate de la Región

El informe de la Asamblea de Extremadura exime a Guardiola de tener que realizar en 2026 el Debate de la Región

La Junta de Extremadura rescinde el contrato de los centros de transporte y deja en el aire los 56 empleos: "No tenemos competencias"

La Junta de Extremadura rescinde el contrato de los centros de transporte y deja en el aire los 56 empleos: "No tenemos competencias"

El plan de cuidados para los mayores extremeños

El plan de cuidados para que los mayores extremeños sigan viviendo en casa apenas agota la mitad del presupuesto

El plan de cuidados para que los mayores extremeños sigan viviendo en casa apenas agota la mitad del presupuesto

La primera universidad privada de Extremadura retrasa al curso 2027-2028 sus grados presenciales

La primera universidad privada de Extremadura retrasa al curso 2027-2028 sus grados presenciales

Extremadura concede becas Erasmus a 113 alumnos de FP para estancias en 18 países europeos

Extremadura concede becas Erasmus a 113 alumnos de FP para estancias en 18 países europeos
Tracking Pixel Contents