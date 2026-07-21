Extremadura da luz verde a las ayudas de hasta 16.000 euros para garantizar el relevo en las empresas familiares

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a las primeras ayudas destinadas a favorecer el relevo generacional en las empresas familiares de Extremadura. La convocatoria contará con un presupuesto de 500.000 euros y permitirá financiar hasta el 80% de los gastos asumidos por cada empresa, con un máximo de 16.000 euros por beneficiaria.

La medida pretende facilitar la continuidad de los negocios cuando sus actuales propietarios afronten el momento de transferir su gestión o su propiedad a una nueva generación. Para ello, se subvencionará la elaboración o actualización de protocolos familiares, así como la contratación de asesoramiento especializado para diseñar, planificar y ejecutar los procesos de sucesión.

Nueve de cada diez empresas

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado el peso de estas compañías en la economía regional. Según ha explicado, nueve de cada diez empresas extremeñas son familiares y alrededor de 4.500 cuentan con al menos siete trabajadores, el perfil al que se dirige prioritariamente este programa.

"Detrás de cada empresa familiar hay una realidad que genera riqueza, empleo y vínculos importantes", ha señalado Manzano, quien ha considerado estratégico acompañar a estos negocios para evitar que la falta de sucesores provoque su cierre.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / Juntaex

Las subvenciones podrán ser solicitadas por empresas pertenecientes a la práctica totalidad de los sectores económicos, salvo las actividades excluidas por la normativa de la Unión Europea. Se concederán de forma directa mediante convocatoria abierta, por lo que las solicitudes se atenderán conforme se vayan presentando y mientras exista crédito disponible.

37 millones para el programa ESCALA

El Consejo de Gobierno también ha autorizado este martes una nueva convocatoria del programa de formación y empleo ESCALA, dotada con 37,05 millones de euros y dirigido a entidades locales y organismos dependientes de ellas. La previsión de la Junta es que participen 1.416 personas desempleadas.

Los proyectos comenzarán con una etapa formativa de tres meses y continuarán con otros nueve meses en los que los alumnos alternarán el aprendizaje con un trabajo remunerado. Posteriormente, podrán acceder a una experiencia profesional de seis meses en empresas de la zona, que se financiará mediante una convocatoria diferente.

Las ayudas aprobadas cubren los salarios de los alumnos y los formadores, los gastos vinculados a la enseñanza y las ayudas asociadas a la asistencia. Los proyectos deberán contar, además, con el compromiso de empresas privadas de contratar al 50% de las personas participantes durante la última fase.

Según los datos facilitados por la Junta, ESCALA alcanzó en 2024 una tasa de inserción laboral del 63,8% a los tres meses de finalizar la formación, frente al 56,01% registrado por su antecedente, el programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo, en la convocatoria de 2020.