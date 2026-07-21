Manzano defiende el refuerzo contra los incendios en Extremadura y pide a Irene de Miguel que "deje de mentir"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido este martes el refuerzo de los medios destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y ha pedido a la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que "deje de mentir" sobre la respuesta del Gobierno regional ante el fuego.

Manzano ha respondido así a las críticas de la dirigente de Unidas después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado la contratación de ocho nuevos camiones autobomba forestal para el Plan Infoex, con un presupuesto de licitación de 2,8 millones de euros.

"Rédito político"

"En un tema tan serio y tan importante para nuestra comunidad autónoma, en el que hay tantísimos profesionales jugándose la vida a diario para combatir esos terribles incendios, le pediría a esta señora que deje de mentir", ha manifestado la portavoz.

Manzano ha acusado a De Miguel de intentar obtener "rédito político" de la lucha contra los incendios y ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha respondido con "realidades, presupuestos y medidas concretas". "Ojalá todos los grupos estuvieran a la altura de estos profesionales y se situaran al lado de la Junta de Extremadura", ha añadido.

Carlos Gil

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo regional ha reforzado el dispositivo con la contratación durante todo el año de 138 bomberos forestales. También ha citado la ampliación de los medios humanos de coordinación y la incorporación de nuevos vehículos, entre ellos siete helicópteros, tres tractores, once vehículos tipo ‘pick-up’, 48 camiones, seis cabezas tractoras y seis plataformas.

"Toda propuesta será bienvenida. Lo que no vamos a tolerar es que se siga mintiendo", ha insistido Manzano, que ha situado la prevención y la extinción de los incendios entre las prioridades del Gobierno regional.

Ocho nuevas autobombas

Los ocho vehículos cuya contratación ha recibido luz verde serán autobombas forestales de categoría 3. La Junta justifica su adquisición tanto por la necesidad de renovar los vehículos desgastados como por la creación de nuevas unidades dentro del Plan Infoex.

Las autobombas desempeñan un papel fundamental en las emergencias forestales, pero trabajan en condiciones extremas que aceleran su deterioro. Su renovación permitirá incorporar además los últimos avances tecnológicos y de seguridad desarrollados por la industria del automóvil. Los nuevos camiones permitirán que los bomberos forestales trabajen con mayor seguridad y que el dispositivo regional disponga de medios más modernos para hacer frente a los incendios.

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Servirán también para dotar a los seis nuevos retenes que la Junta prevé crear entre este año y 2027. Tres se instalarán en Cáceres, Plasencia y Don Benito, localidades que pasarán de contar con una unidad a disponer de dos. Las seis unidades se sumarán a los 67 retenes distribuidos actualmente por Extremadura, con lo que el dispositivo regional alcanzará los 73.