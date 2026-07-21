Oposiciones de Maestros en Extremadura: 391 sobresalientes y 304 plazas, así cambia la clasificación al sumar los méritos

Las oposiciones de Maestros en Extremadura han dejado 391 sobresalientes para 304 plazas. El orden que dibujaban las calificaciones de los exámenes ha cambiado al incorporar la experiencia docente, la formación académica y el resto de méritos de la fase de concurso. La lista provisional de seleccionados establece que 200 aspirantes han obtenido un 9 o más en las pruebas, mientras que los otros 104 aparecen con una nota de oposición inferior.

Solo algo más de la mitad de quienes lograron un sobresaliente, el 51,2%, figura por ahora entre los seleccionados. Los otros 191 aspirantes con una nota igual o superior a 9 se han quedado fuera de la relación provisional. Dentro de las 304 plazas, los sobresalientes representan el 65,8% del total. El 34,2% restante corresponde a aspirantes con una nota inferior a 9 que, tras sumar los méritos, han alcanzado la puntuación necesaria para entrar en su especialidad.

Diferencia entre especialidades

La situación varía de forma considerable entre especialidades. Inglés es la única en la que los diez seleccionados provisionales lograron un 9 o más en la oposición. También se mantiene muy arriba Primaria, donde 36 de las 40 personas incluidas alcanzaron el sobresaliente.

Seleccionados en las oposiciones de Maestros por especialidad. / El Periódico Extremadura

En Pedagogía Terapéutica son 31 de 41; en Audición y Lenguaje, 25 de 39; y en Educación Física, seis de diez. Infantil cuenta con 82 sobresalientes entre sus 139 seleccionados, por lo que 57 entran con una calificación inferior a 9.

La menor proporción se registra en Música. Solo diez de sus 25 seleccionados habían conseguido un sobresaliente en las pruebas. Los otros 15 figuran en el listado con notas inferiores.

De un 8,04 a quedar por delante de un 9,95

Como la oposición representa dos tercios de la puntuación global y los méritos aportan el tercio restante, la clasificación puede cambiar de forma notable. Por ejemplo, en Educación Infantil una aspirante con un 8,0403 en los exámenes y 9,7270 puntos en el concurso alcanza una nota final de 8,6025 y se sitúa por delante de otra que, pese a obtener un 9,9524 en la oposición, suma 5,8410 puntos de méritos y termina con un 8,5819. La diferencia entre ambas superaba los 1,9 puntos al concluir las pruebas.

Después de aplicar el baremo, la clasificación se invierte por algo más de dos centésimas. En Música aparece otro caso. Una persona con un 6,8315 en la oposición y 8,9654 puntos de concurso obtiene un 7,5428 final. Esa puntuación la sitúa por delante de otra con un 8,1223 en los exámenes y 5,5979 en el baremo, cuyo resultado queda en 7,2808.

Infantil concentra 57 seleccionados sin sobresaliente

Educación Infantil reúne el mayor número de seleccionados con una nota de oposición inferior a 9. Son 57, más de la mitad de los 104 contabilizados en el conjunto de la convocatoria.

Este volumen está relacionado también con el tamaño de su oferta. Infantil dispone de 139 plazas, casi la mitad de las 304 convocadas, y cuenta con la lista de seleccionados más extensa.

Música ocupa el segundo lugar, con 15 personas por debajo del 9 entre sus 25 seleccionados. Le siguen Audición y Lenguaje, con 14; Pedagogía Terapéutica, con diez; y Educación Física y Primaria, con cuatro cada una.

Inglés no incluye a ninguna persona con menos de un 9. Sus diez plazas corresponden a aspirantes con calificaciones de oposición comprendidas entre el 9,1206 y el 9,8904.

La especialidad también marca el corte

El baremo no es el único elemento que explica el resultado. La presión es muy diferente entre unas especialidades y otras. Inglés mantiene 128 aprobados para diez plazas y Educación Física, 111 para otras diez. En Primaria concurren 333 aspirantes aprobados para 40 puestos. Estas proporciones elevan la competencia y concentran las plazas entre notas muy altas.

En Música, en cambio, 59 aprobados optan a 25 vacantes. Infantil reúne 402 para 139. Aunque la puntuación global sigue siendo determinante, el número de plazas permite que el corte se sitúe en niveles diferentes.

Una relación todavía provisional

Los datos corresponden a la relación provisional publicada por la Dirección General de Personal Docente. Las reclamaciones pueden introducir cambios antes de que se conozca el listado definitivo de quienes obtienen las 304 plazas.

La fotografía actual deja, en todo caso, una conclusión clara. Los exámenes produjeron 391 sobresalientes, pero solo 200 han entrado provisionalmente. La experiencia, la formación y el reparto de puestos por especialidades han dibujado una clasificación diferente a la que dejaron las pruebas.