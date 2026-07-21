Loterías y apuestas
La Primitiva deja este lunes un premio de 679.665 euros y cinco de 22.043 euros
El sorteo recaudó 6.399.744 euros y, al quedar vacante la categoría especial, el próximo bote podría alcanzar los 41 millones
El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes ha dejado un único acertante de primera categoría, premiado con 679.665,14 euros, y cinco boletos de segunda categoría, que recibirán 22.043,19 euros cada uno.
El único boleto acertante de primera categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora, fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Caravaca de la Cruz, en Murcia. El establecimiento está situado en el número 37 de la avenida Juan Carlos I.
El resguardo recibirá un premio de 679.665,14 euros, según la información difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado tras el sorteo celebrado este lunes, 20 de julio.
Los números premiados fueron el 41, 07, 11, 22, 44 y 14. El número complementario fue el 02 y el reintegro correspondió al 5. Por su parte, el número asignado al Joker fue el 4517884.
Ningún boleto consiguió reunir los seis aciertos y el reintegro necesarios para acceder a la categoría especial.
Cinco premios más
La segunda categoría, reservada a los boletos con cinco aciertos y el número complementario, dejó cinco ganadores. Cada uno de ellos recibirá 22.043,19 euros.
También hubo 175 acertantes de tercera categoría, con cinco números, a los que corresponden 1.154,64 euros por boleto. Los 8.016 ganadores de cuarta categoría recibirán 36,67 euros, mientras que 130.369 boletos con tres aciertos obtendrán un premio de ocho euros.
El reintegro dejó 740.872 boletos premiados con un euro.
Un premio potencial de 41 millones
La ausencia de acertantes de categoría especial permitirá acumular el bote para el siguiente sorteo. De acuerdo con Loterías y Apuestas del Estado, un único boleto que reúna los seis números ganadores y el reintegro podría alcanzar un premio de 41 millones de euros.
Para conseguirlo, el participante tendría que ser el único acertante tanto de primera categoría como de categoría especial en el próximo sorteo.
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