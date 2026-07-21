Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Loterías y apuestas

La Primitiva deja este lunes un premio de 679.665 euros y cinco de 22.043 euros

El sorteo recaudó 6.399.744 euros y, al quedar vacante la categoría especial, el próximo bote podría alcanzar los 41 millones

Administración que ha validado el boleto.

Administración que ha validado el boleto. / Loterías y apuestas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes ha dejado un único acertante de primera categoría, premiado con 679.665,14 euros, y cinco boletos de segunda categoría, que recibirán 22.043,19 euros cada uno.

El único boleto acertante de primera categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora, fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Caravaca de la Cruz, en Murcia. El establecimiento está situado en el número 37 de la avenida Juan Carlos I.

El resguardo recibirá un premio de 679.665,14 euros, según la información difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado tras el sorteo celebrado este lunes, 20 de julio.

Los números premiados fueron el 41, 07, 11, 22, 44 y 14. El número complementario fue el 02 y el reintegro correspondió al 5. Por su parte, el número asignado al Joker fue el 4517884.

Ningún boleto consiguió reunir los seis aciertos y el reintegro necesarios para acceder a la categoría especial.

Cinco premios más

La segunda categoría, reservada a los boletos con cinco aciertos y el número complementario, dejó cinco ganadores. Cada uno de ellos recibirá 22.043,19 euros.

También hubo 175 acertantes de tercera categoría, con cinco números, a los que corresponden 1.154,64 euros por boleto. Los 8.016 ganadores de cuarta categoría recibirán 36,67 euros, mientras que 130.369 boletos con tres aciertos obtendrán un premio de ocho euros.

El reintegro dejó 740.872 boletos premiados con un euro.

Un premio potencial de 41 millones

La ausencia de acertantes de categoría especial permitirá acumular el bote para el siguiente sorteo. De acuerdo con Loterías y Apuestas del Estado, un único boleto que reúna los seis números ganadores y el reintegro podría alcanzar un premio de 41 millones de euros.

Noticias relacionadas

Para conseguirlo, el participante tendría que ser el único acertante tanto de primera categoría como de categoría especial en el próximo sorteo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
  2. Medicina baja al 13,053 y Periodismo al 5,225: así quedan las notas de corte de la UEx tras la segunda adjudicación
  3. Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura
  4. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  5. Paco Castañares, de Monfragüe a tertuliano imprescindible en todas las televisiones
  6. Educación publica los 30 ciclos de FP a distancia en Extremadura y las fechas para solicitar plaza
  7. Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula
  8. Tres heridos tras la caída de un grupo de cinco ciclistas entre Zorita y Madrigalejo

La Primitiva deja este lunes un premio de 679.665 euros y cinco de 22.043 euros

La Primitiva deja este lunes un premio de 679.665 euros y cinco de 22.043 euros

Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: "La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría"

Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: "La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría"

Raquel del Puerto: "Me gustaría seguir siendo presidenta de la Diputación de Badajoz"

Raquel del Puerto: "Me gustaría seguir siendo presidenta de la Diputación de Badajoz"

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 21 de julio de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 21 de julio de 2026

Renfe permite viajar con perros de hasta 40 kilos en los trenes de Extremadura desde este martes

Renfe permite viajar con perros de hasta 40 kilos en los trenes de Extremadura desde este martes

El Gobierno extremeño entrega 45 toneladas de paja a ganaderos afectados por el fuego

La extremeña Raquel Rodríguez ejercerá un puesto clave en el Consejo Nacional de Enfermería

La extremeña Raquel Rodríguez ejercerá un puesto clave en el Consejo Nacional de Enfermería

La Asociación Oncológica Extremeña multiplica las revisiones de lunares ante un verano cada vez más extremo

La Asociación Oncológica Extremeña multiplica las revisiones de lunares ante un verano cada vez más extremo
Tracking Pixel Contents