Raquel del Puerto: "Me gustaría seguir siendo presidenta de la Diputación de Badajoz"

Raquel del Puerto cumple un año como presidenta de la Diputación de Badajoz. En mayo de 2027 habrá elecciones municipales. Ayer tomó 'Un café en La Crónica de Badajoz', donde hizo balance y desgranó sus inquietudes.

-¿Se ve siendo presidenta de la Diputación de Badajoz en la próxima legislatura?

-No me veía siendo presidenta en esta legislatura. Pero todo es posible. Creo que al final no solo depende de mí que yo quiera o no quiera. Depende de muchos factores. Por qué no decirlo: me gustaría, no me importaría seguir siendo la presidenta de la Diputación de Badajoz. Soy la primera mujer presidenta en 200 años de historia y creo que tengo recorrido y proyectos todavía para seguir dando lo mejor a esta institución.

-Para que sea posible tiene que pasar por unas elecciones municipales. ¿Será candidata a la Alcaldía de Almendralejo?

-Soy la secretaria general del PSOE. A día de hoy José María Ramírez es el alcalde y yo no tengo interés en presentarme a la alcaldía. Lo dije en su momento, cuando fui elegida secretaria general. Creo que José María Ramírez es el mejor alcalde que ha tenido y tendrá Almendralejo. No es porque yo sea su teniente de alcalde. Es un hombre que tiene su proyecto de Almendralejo en la cabeza, lo ha llevado siempre y todavía le queda mucho por hacer. Almendralejo se merece que siga, pero es una decisión que debe tomar él.

-¿Se la ha transmitido?

-Es una cuestión que me guardo en el ámbito personal.

-Sus predecesores en la presidencia de la diputación han sido alcaldes.

-He roto muchos moldes. No creo que sea imprescindible. Tener la capacidad de trabajo, tener ideas, saber escuchar y dialogar es importante y eso no te lo da una alcaldía o una concejalía, que es lo que te permite estar ahí. El resto te lo da la apuesta por seguir mejorando y haciendo futuro.

-Sin embargo, las relaciones con el PP se han agriado en estos últimos meses porque aseguran que no recibe a sus alcaldes. Llegó un momento en que se negaron a acudir a sus convocatorias. ¿Cómo están ahora?

-Yo sigo siendo la misma que inició la legislatura. Nunca me he mostrado distante ni he tratado de obstaculizar. No es mi forma de ser ni de trabajar. Pero cuando se buscan intereses personales o políticos y sobre todo cuando se hace lo que te dicen en lugar de lo que crees, llegamos a posiciones como esta, en la que hay un cierto enfrentamiento, que se visibiliza solo cuando interesa. Luego, como se puede comprobar en los plenos, el clima es tranquilo y de respeto. Al final somos vecinos y vecinas, hoy estamos y mañana no y estamos trabajando por el interés de los ciudadanos. Mi mano siempre ha estado tendida y no voy a entrar en el juego de quienes solo quieren crispar y dividir.

-El PP celebró su Congreso Provincial con las miras puestas en hacerse con la Diputación de Badajoz, donde gobierna el PSOE desde hace cuatro décadas. ¿Cree que tienen posibilidades?

-En las elecciones de 2027 lo veremos. A mí me sorprende: vamos a llegar a la diputación, como si fuera un asalto. A la diputación se llega porque se tiene un proyecto, porque se ganan unas elecciones y porque se sabe qué se hace en la diputación y qué se hace por el mundo rural. Lo tienes que fundamentar y basar en ideas y programas que sean reales. La Diputación de Badajoz siempre ha sido gobernada por el PSOE y eso es porque en los municipios de toda la provincia ha habido mayor número de concejales socialistas. Serán los ciudadanos los que lo decidan, no el PP.

"Es verdad que llevo un año pero tengo la sensación de que llevo siete"

-Una de las primeras medidas que adoptó fue reorganizar las áreas para agilizar la gestión. ¿Se ha conseguido o es un proceso a más largo plazo?

-Creo que hemos dado muchos pasos, es verdad que llevo un año pero tengo la sensación de que llevo siete. Aunque ya conocía en parte la institución, lo primero que hice fue visitar, escuchar, ver y analizar. Quería tener la opinión de los trabajadores y en función de todo conformas una estructura y la pones en marcha. Es verdad que al principio cuesta un poco más, pero hemos conseguido avanzar mucho en algunos reglamentos y ordenanzas que llevaban tiempo. No hay que obviar que llevamos más de 9 planes en marcha en un año. También tenemos los Ediles, la segunda administración de toda España con más proyectos, 9 de los 11 que presentamos, y la segunda en mayor dotación, con una diferencia de 300.000 euros. Eso pone en valor lo que quiero que se vea de la Diputación de Badajoz: que somos un referente en ejecución de presupuesto, en cohesión territorial y en gestión de fondos europeos.

-En anteriores convocatorias el plan Avanzamos iba acompañado del de Grandes Ciudades. ¿Habrá este año?

-La idea es que haya. Es verdad que el objetivo principal de la diputación son los municipios de menos de 20.000 habitantes, pero no podemos obviar que las grandes ciudades son también motor de desarrollo de las poblaciones más pequeñas que tienen alrededor. Con lo cual, generando opciones de futuro en las grandes ciudades también se establecen sinergias en las pequeñas.

-¿Habrá entonces?

-Estamos trabajando en la posibilidad de sacarlo. No es una afirmación, pero casi con toda probabilidad. Lo estamos estudiando.

"En la historia quedará que la primera mujer de la Diputación de Badajoz fue una almendralejense"

-En Badajoz, una de sus grandes apuestas es el Hospital Provincial. ¿Cuándo cree que veremos el edificio totalmente rehabilitado?

-La parte que nos corresponde va tirando. Yo sé que esta legislatura no voy a verlo finalizado. Pero me quedo tranquila sabiendo que dejo todo bien atado para que en la próxima, esté quien esté, lo pueda seguir desarrollando. Lo que no me compete a mí, nosotros ponemos toda nuestra predisposición. Cuando no hay comunicación por la otra parte, poco o nada podemos hacer.

-Otro de los planes es el de empleo. Hubo una época en que salía adelante entre las dos diputaciones y la Junta de Extremadura. ¿Ya es imposible?

-A día de hoy y siendo yo presidenta de la Diputación de Badajoz no vamos a cambiar. Lo hicimos en su momento. Entendemos que tenemos que mantenerlo porque el plan de empleo de la Junta es regresivo e involuciona, pues pone restricciones a la posibilidad de elección de los ayuntamientos. Sin embargo, la Diputación de Badajoz permite que sean los ayuntamientos los que decidan cómo, cuándo y por qué se realiza la gestión del empleo público. Lo único que hacemos, por el bien de los trabajadores, es una jornada mínima del 50%, que creo que es justa, y que también el 50% al menos sea empleo femenino, siempre que haya mujeres para cubrir los puestos.

"He llegado a mitad del partido, en unas circunstancias de incertidumbre, de caos mediático y no ha sido fácil, porque la imagen de la institución estaba puesta en entredicho, pero hemos sosegado, calmado y escuchado y hemos puesto en marcha proyectos"

-La despoblación es uno de los grandes retos del medio rural y de la diputación, porque tiene los medios. ¿Se está avanzando?

-No es fácil, sobre todo cuando hay administraciones que van en diferentes sentidos. En la Diputación de Badajoz apostamos por el mundo rural y todo lo que hacemos es para generar posibilidades y opciones de futuro a los jóvenes, para que quedarse sea una opción e irse no sea una obligación. Es algo que no está solucionado, en lo que tenemos que seguir trabajando y se hace con recursos.

-Desde el punto de vista personal, ¿qué balance hace de este año? ¿Qué ha sido lo más complicado y lo más satisfactorio?

-Hago un balance muy positivo. Me llevo cosas muy buenas de este año. Es verdad que no ha sido fácil. He llegado a mitad del partido, en unas circunstancias de incertidumbre, de caos mediático y no ha sido fácil, porque la imagen de la institución estaba puesta en entredicho, pero hemos sosegado, calmado y escuchado y hemos puesto en marcha proyectos. Quitando esa parte, que es la más difícil, me quedo con lo más importante: el aprendizaje, el trabajo y, sobre todo, los pequeños logros cuando una asociación o un vecino te da las gracias.

-Está cómoda.

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-Aquí, por supuesto, y en la diputación, también. Estoy rodeada de magníficos profesionales que te facilitan la labor, porque al final yo tengo una idea que se tiene que poner en marcha y para eso se necesita un gran equipo como el que tenemos. Además, tengo el gran orgullo de ser la primera presidenta de la Diputación de Badajoz, por mí como mujer, por todas las mujeres, tengo una hija y soy unejemploo para mi hija y para otras mujeres que pueden ver que se puede conseguir: si te lo propones puedes alcanzarlo. Por haber roto ese techo de cristal para mi pueblo, porque en la historia quedará que la primera mujer de la Diputación de Badajoz fue una almendralejense.

Fuente: La Crónica de Badajoz