Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: "La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría"

En junio se ha cumplido un año desde que Raquel del Puerto Carrasco (Almendralejo, 1981) tomó posesión como presidenta de la Diputación de Badajoz. Lo hacía en un momento complicado para la institución, tras la dimisión de su predecesor, Miguel Ángel Gallardo, que ocupó un escaño en la Asamblea de Extremadura después de haber sido elegido secretario regional del PSOE, en pleno proceso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Raquel del Puerto tomó ayer 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde habló de las consecuencias de esta sentencia, que se hizo pública la semana pasada y que aún no es firme. Once son los condenados: David Sánchez, Gallardo y nueve cargos y empleados públicos de la diputación.

-¿Cómo está? ¿Vio el partido?

-Evidentemente, no podía perdérmelo. Lo disfrutamos mucho y sufrimos mucho, porque hubo tres goles, al final nos quedamos solo con uno, pero España marcó tres. Fue contundentemente muchísimo mejor y superior a Argentina. Al final el resultado nos dio la razón y somos bicampeones del mundo, con lo cual estamos de enhorabuena.

-¿Dónde lo celebró?

-En casa, en familia. A veces estas cosas corresponde celebrarlas con los que más quieres.

-Parece que en este país lo único capaz de unirnos es el fútbol. Tiene esa capacidad a pesar del clima de confrontación política en el que vivimos permanentemente.

-Uno de los valores del deporte en general es, por un lado, la competitividad, y luego está el trabajo en equipo y festejar los triunfos. En el fútbol es todavía superior ese sentimiento y ese resultado. Con lo cual, en tiempos de confrontación y crispación hay que dar visibilidad a uno de los valores importantes del deporte como es el trabajo en equipo y el resultado cuando todos vamos a una.

-¿Es consciente de que esa confrontación política está provocando desconfianza ciudadana en la clase política? ¿La sufre?

-No es que sea consciente, es que es la realidad y es el día a día. Efectivamente lo sufrimos. Flaco favor hacemos a la sociedad en general cuando por intereses políticos e incluso personales tratamos de trasladar ideas equivocadas, confrontadas, solo con el objetivo de generar un clima de crispación, de duda, sobre la labor que realizan los gestores de la Administración pública, cuyo objetivo no es otro que el beneficio y el interés general de los ciudadanos: mejores servicios, derechos y que tengan una calidad de vida acorde con la realidad y los tiempos en los que vivimos.

Raquel del Puerto, durante la entrevista. / Diego Rubio Paredes

-Esta entrevista la concertamos cuando se cumplía un año al frente de la diputación. La actualidad se impone. La semana pasada se conoció la sentencia del caso David Sánchez que condena a los 11 encausados por prevaricación administrativa. ¿Esperaba ese fallo?

-Sinceramente, no. No esperaba ese fallo. Ha sido un resultado muy duro, como una jarra de agua fría. Pero hay que tener respeto a la justicia, yo creo en la justicia y en el derecho que tienen las personas involucradas en este juicio a seguir recurriendo una sentencia que no es firme para demostrar su inocencia.

-¿Está afectando la repercusión mediática a la actividad de la diputación?

-No podemos obviar que es una sentencia, que aunque la respetamos, no estoy para nada de acuerdo ni la comparto, porque ha pasado de la vía administrativa a la vía penal una cuestión que sucede prácticamente, no a diario, pero sí con mucha continuidad en cualquier administración pública. Hay errores, hay recursos que al final se quedan en la vía administrativa. Esto sí que crea una situación de miedo, de incertidumbre en el empleado público. Tienen miedo de firmar o realizar un expediente que al final está fiscalizado por los máximos representantes de la legalidad en una institución, como son el interventor y el secretario. Intervención y el secretario no ven problema, no ponen reparo en una cuestión que, en este caso, se aprobó por el pleno, por mayoría, incluido el PP, que no puso ninguna pega en ese momento. Después se suma como acusación popular, lo cual es una incongruencia y es una hipocresía. Al final genera esa incertidumbre en los empleados públicos, que creo que no merecen que se ponga en duda la labor que han realizado. Porque por atacar a algunos representantes políticos, también se está atacando la labor de los funcionarios.

"Estamos analizando la sentencia, no hay que precipitarse, porque esto afecta a la vida de personas, en el ámbito profesional y en el personal"

-¿Qué consecuencias tendrá esta sentencia en la Diputación de Badajoz?

-Lo principal ahora mismo es que no es una sentencia firme. Tiene 400 folios que estamos estudiando y analizando. Se puede recurrir y cuanto tengamos bien valoradas todas las consecuencias y acciones que se puedan ejercer, las ejerceremos. En la sociedad del 'ya' que vivimos es importante detenerse un poco, analizar y no precipitarse, como sí está ocurriendo en algunos casos, porque esto afecta a la vida de personas, en el ámbito profesional y en el personal. No podemos olvidar que se trata de nueve personas que trabajan en la Diputación de Badajoz y que es una sentencia que no es firme, que tienen la posibilidad de seguir recurriendo para demostrar su inocencia y no vamos a tomar ninguna decisión sin tener todo claro.

-¿Cree que los ciudadanos entenderán que haya cargos políticos que continúen en sus puestos habiendo cometido prevaricación administrativa según una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz?

-Ante esta pregunta hay otra pregunta que me surge: ¿por qué existen diferentes varas de medir en función de un partido político u otro? Las consecuencias hay que ejecutarlas, pero sabiendo bien lo que se hace. Es cierto, tenemos a un compañero político en la diputación que tiene una sentencia que no es firme, que se está analizando y cuando se sepa a ciencia cierta qué es lo que se tiene que hacer, se tomará la medida que se tiene que tomar. Pero no olvidemos que no es firme. Sin embargo, tenemos en la bancada popular de la diputación un diputado con una sentencia firme por difamación (se refiere al alcalde de Villar del Rey, Moisés García Vadillo) y ahí no estamos pidiendo la dimisión. Creo que la vara de medir tiene que ser exactamente igual para unos que para otros. No podemos utilizar la justicia en función de los intereses de cada uno: o es igual para todos o mejor no decimos nada, porque no podemos defender lo que no estamos dando como ejemplo.

-La sentencia pone en cuestión la credibilidad de algunos testimonios, de trabajadores de la diputación, incluso viene a decir que alguno ha ascendido en este proceso. ¿No cree que se pone en entredicho a la propia institución?

-Es una afirmación muy dura, muy injusta y que para nada comparto. Sí quiero hacer una aclaración: ninguno de los testigos a los que se alude ha sido recompensado o premiado. Hay un caso concreto que se ha cesado y tras el cese sigue su curso normal para reubicarse, bien mediante una petición de una comisión de servicio o accediendo a cualquier otro procedimiento de los tantos que hay en esta institución como en otra administración. En la Diputación de Badajoz -y en mi mandato lo he dejado claro- siempre se ha trabajado con transparencia, todo lo que tiene que ver con el empleo se ha consensuado y dialogado con los sindicatos y se hace por el bien de los trabajadores públicos. Ese tipo de afirmaciones viene a ensuciar la imagen de una institución y de unos trabajadores que para nada han sido premiados. Que se haga ese tipo de apreciación porque se diga que tienen ciertos vínculos con el PSOE; hay más de 1.300 trabajadores en la Diputación de Badajoz, algunos tendrán significancia con el Partido Socialista, otros con el PP y otros de Vox. La libertad ideológica no se tiene que restringir y no por ello se tiene que señalar a unos trabajadores.

"No podemos obviar que no son números ni expedientes. Son personas que tienen su familia, su trayectoria y en cierto modo se está empañando su vida"

-Hemos hablado del ambiente, ¿alguno de los condenados le ha transmitido su desánimo o se han planteado dejar su puesto de trabajo?

-La verdad es que es una sentencia muy dura. Desde mi punto de vista personal es muy injusta y obviamente afecta en el ámbito profesional y en el personal. No podemos obviar que no son números ni expedientes. Son personas que tienen su familia, su trayectoria y en cierto modo se está empañando su vida. Para nada. Yo he hablado con todos ellos. Obviamente, es una situación difícil, que afecta al ánimo, pero en ningún momento han dejado de ir a trabajar ni han hecho la más mínima alusión. Lo he hecho de forma privada llamándolos y hablando con ellos y lo hago también públicamente: les muestro mi apoyo en estos momentos que son duros y difíciles no voy a mirar para otro lado. Soy su presidenta, soy su compañera y en algunos casos soy su amiga. Me van a tener ahí para lo que necesiten. Y como la sentencia no es firme, no hay nada más que hablar.

-¿Cree que alguno dimitirá?

-Es una cuestión que tienen que tomar ellos a nivel personal.

-La sentencia no se refiere a ello, pero las acusaciones van a insistir en que David Sánchez y su amigo Luis María Carrero devuelvan el salario que cobraron. La diputación nunca lo ha pedido.

-De hecho el procedimiento ha seguido vivo y se cubrieron ambas plazas. Como he dicho antes, la diputación está analizando la sentencia y no vamos a tomar ninguna decisión ahora mismo.

-Desde que tomó posesión ha expresado su preocupación por la imagen que se está trasladado de la institución debido a este caso, en el proceso judicial previo, ahora que hay sentencia condenatoria y le quedan más años de recorrido si se presentan recursos.

-Me molesta mucho y me duele que se desprestigie la imagen de una institución, la más longeva de toda España, que siempre ha trabajado por el bienestar de los ciudadanos. Que por intereses personales y partidistas se esté manchando y se esté vilipendiando la imagen y el trabajo que se realiza. Creo que se comete un grave error cuando por parte de algunas personas se lanzan acusaciones graves sobre la institución y sobre las personas que trabajamos en los diferentes ámbitos en ella, porque no podemos obviar que la diputación siempre ha sido un referente, siempre ha sido transparente en todos los procesos y que no todo vale. No todo vale. Porque al final volvemos al mensaje que comentamos al principio: generamos crispación y desafección por parte de los ciudadanos, hacia los gestores y las administraciones públicos que son los que propician que puedan tener servicios de calidad. Por eso cuando se ataca a la institución, a su forma de trabajar y a sus objetivos me van a tener siempre enfrente.

-Le ha tocado una etapa difícil.

-Dura, muy dura. Estoy aprendiendo muchísimo. Pero no me da miedo. Tengo la conciencia tranquila y la cabeza muy alta, porque estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, que es trabajar por el bien de la institución, porque eso supone trabajar por el bien de los ciudadanos.

-¿Deja algún legado positivo David Sánchez en la institución provincial?

-Como cualquier otro trabajador. David Sánchez ha sido un trabajador de la institución. Hay muchos trabajadores que cada día hacen una magnífica labor para que nuestros 180 ayuntamientos y que todos los ciudadanos de la provincia puedan tener un cajero en zonas rurales, un coche eléctrico, servicios de calidad, un día a día tranquilo sin envidia a las grandes ciudades. Y eso lo hacen todos y cada uno de los trabajadores de la institución.

-¿Tendrá continuidad el programa Ópera Joven, que fue una de sus grandes apuestas?

-Se sacó porque entendíamos que era una forma de hacer llegar la ópera, un género elitista, al mundo rural. Tuvo mucho éxito y ¿por qué no vamos a continuarlo? ¿Si funciona?

-Hoy hemos tenido conocimiento de una sentencia que anula el nombramiento de otro cargo en la diputación. ¿Lo toma como un nuevo varapalo judicial?

-Es una de las tantas sentencias o recursos o procedimientos que ocurren no solo en la Diputación de Badajoz, sino en todas las administraciones públicas. Los expedientes llevan procedimientos y pasos que son valorados por diferentes técnicos y al final es importante cómo se informa. No es lo mismo decir un varapalo a la diputación que el recurso ha seguido adelante porque la jueza ha entendido que el nombramiento no estaba bien fundamentado. Se puede fundamentar mejor, la sentencia no es firme, vamos a estudiarla y se darán los pasos que se tengan que dar. Pero no es la primera ni la última. Normalidad. Lo que sí pido es que la información se dé conforme a la realidad y no con insinuaciones que poco bien hacen a la institución.

-Es consciente de que este proceso judicial por contratar al hermano de Pedro Sánchez va a tener repercusión en otras facetas o acciones vinculadas a la diputación.

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-Por eso es importante que la imagen de la institución se valore por el trabajo que se hace de cara a la ciudadanía.

Fuente: La Crónica de Badajoz