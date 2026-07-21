Renfe permite viajar con perros de hasta 40 kilos en los trenes de Extremadura desde este martes

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en sus servicios comerciales y de servicio público a partir de este martes, 21 de julio. La ampliación afecta directamente a Extremadura, donde los usuarios podrán utilizar esta modalidad en los trenes Alvia que conectan la región con Madrid y en los servicios de Media Distancia que conectan localidades extremeñas entre sí o con otras comunidades.

La compañía extiende así a prácticamente todo el territorio nacional una iniciativa que comenzó en 2022 en una selección de trenes AVE de los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Málaga y que posteriormente llegó a las conexiones con Valencia, Alicante y Granada. Hasta ahora, los viajeros extremeños con perros grandes no podían acogerse de forma general a este modelo.

Cómo comprar el billete y cuánto cuesta

El propietario deberá adquirir su propio billete y añadir el complemento destinado a perros de entre 10 y 40 kilos. La compra podrá realizarse en la página web, la aplicación de Renfe y las agencias presenciales o virtuales hasta 24 horas antes de la salida. Una huella identificará durante el proceso de compra los trenes que admiten esta modalidad.

En los servicios Alvia, AVE, Avlo, Intercity y Euromed, el complemento tendrá un precio de 40 euros. En los trenes Avant y de Media Distancia, el coste será equivalente al de un billete a tarifa general, que variará en función del trayecto escogido. El sistema asignará automáticamente las plazas habilitadas para el viajero y el animal.

Solo dos perros grandes en cada tren

Renfe permitirá un máximo de dos perros de gran tamaño por tren, ubicados en un único coche previamente determinado y cada viajero podrá llevar solo un animal dentro de esta modalidad. También se permitirá acceder desde una estación intermedia, sin que sea obligatorio iniciar el viaje en la primera parada del recorrido.

En los trenes Alvia y de Larga Distancia, el perro ocupará la plaza interior situada junto a la ventanilla, al lado de su propietario y sin transportín. En los servicios Avant y Media Distancia, sin embargo, el animal no podrá subir al asiento y deberá permanecer en el espacio asignado.

El perro deberá llevar bozal en la estación y durante el embarque y el desembarque. También tendrá que permanecer sujeto con una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros. Durante el trayecto podrá ir sin bozal, aunque deberá continuar atado y permanecer en su plaza hasta llegar al destino.

Documentación y material obligatorio

El propietario deberá presentar la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía. Renfe también exige que la identificación mediante microchip y la póliza de responsabilidad civil se encuentren en vigor.

Además, el viajero tendrá que llevar un kit de limpieza con empapadores, toallitas, bolsas para excrementos y un espray desinfectante y antiolor. En los Alvia y otros servicios comerciales, Renfe entregará una funda para proteger el asiento y una alfombrilla. En los trenes de Media Distancia será el propio usuario quien deba aportar todo el material necesario.

Los animales que no podrán utilizar el servicio

La modalidad estará reservada a perros de entre 10 y 40 kilos. Según las condiciones difundidas por Renfe, quedan excluidos los perros menores de un año, los considerados de raza potencialmente peligrosa y las hembras en celo.

Un perro ocupa el asiento de un tren de Renfe junto a su dueña. / Renfe

Tampoco podrán acogerse al servicio quienes viajen en itinerarios que requieran cambiar de tren, en circulaciones afectadas por planes alternativos de transporte o mediante plazas de trenes comerciales vendidas puntualmente con tarifas de servicio público. Por ello, Renfe recomienda comprobar que la huella aparece durante la compra antes de cerrar la reserva.

Una ampliación apoyada por Purina

El modelo se desarrolla mediante el acuerdo firmado en 2022 entre Renfe y Purina, perteneciente al Grupo Nestlé. La compañía de alimentación animal proporciona las fundas y alfombrillas y ofrece asesoramiento sobre bienestar durante los desplazamientos.

Purina suministró cerca de 7.000 kits durante el último año. Para el tercer trimestre de 2026 está prevista la incorporación de 10.000 kits adicionales, coincidiendo con la extensión del servicio a los Alvia, Avant y Media Distancia utilizados por los viajeros extremeños.