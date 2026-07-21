Estas son las carreteras extremeñas que serán rehabilitadas tras los daños sufridos por las borrascas

La Junta de Extremadura contratará las obras necesarias para la reparación de los daños producidos por las lluvias en varias carreteras de la comunidad, por un importe global de 3.870.652 euros. El tren de borrascas que golpeó la región a principios de este año generó importantes afecciones en el territorio, especialmente en áreas agrícolas, redes de regadío, caminos y construcciones situadas en zonas inundables, además de en numerosas carreteras.

Los fenómenos meteorológicos, a los que se les atribuyeron los nombres de Kristin, Joseph, Leonardo y Marta, provocaron lluvias torrenciales que obligaron a activar el Nivel Negro de circulación en muchas ocasiones, debido a que las vías quedaban intransitables y la circulación se prohibió para todo tipo de vehículos. En este contexto, siete de los tramos más afectados serán rehabilitados por el procedimiento de emergencia. La Consejería de Infraestructuras ha dado cuenta de esta contratación al Consejo de Gobierno este martes.

Carlos Gil

Carreteras afectadas

Uno de los tramos se encuentra en la EX-106, de Miajadas a Don Benito, en el puente del río Guadiana, y se arreglará por un importe de 575.148,53 euros, así como el de la EX-109, de N-630 al límite con la provincia de Salamanca, por importe de 430.155 euros.

Otro de los tramos afectados es el de la EX-320, de Zafra a Barcarrota, en el punto kilométrico 30,500, que costará 440.882,59 euros; así como en la EX-101, de Zafra a Fregenal de la Sierra, en varios tramos, por importe de 487.872 euros, señala el Ejecutivo regional.

También se actuará en la EX-108 de Navalmoral de la Mata a Portugal por Coria, en el kilómetro 93, con un coste de 938.054,76 euros; así como en la EX-203, en el tramo entre Jarandilla de la Vera y el límite de la provincia de Ávila, por 573.296,98 euros, y finalmente, en la EX-112, de Zafra a Jerez de los Caballeros, en varios tramos, por valor de 425.242'40 euros.

Dos actuaciones en junio El pasado mes de junio, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ordenó la tramitación de emergencia de las obras necesarias para la estabilización de taludes en la EX-103, de Puebla de Alcocer a la EX-201 por Llerena, en el punto kilométrico 62+750, y en la EX-211, desde la EX-103 al límite provincial de Córdoba por Monterrubio de la Serena, en el punto kilométrico 38+400. Las actuaciones, con un importe de 701.533,93 euros, consistieron en la intervención en dos desmontes dañados por las lluvias para garantizar que ambas carreteras sean seguras para la circulación.

Cultivos anegados por las borrascas en fincas extremeñas. / EL PERIODICO

Subvenciones para planes generales municipales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la redacción y tramitación de Planes Generales Municipales, redactados atendiendo al régimen previsto en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). Las ayudas también se podrán solicitar para la redacción de estudios de inundabilidad, siempre que estos sean requeridos como consecuencia de las determinaciones originadas por informes sectoriales emanados durante la tramitación del Plan General Municipal.

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Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes que no dispongan de un plan vigente, y la convocatoria está dotada con 485.000 euros de presupuesto.