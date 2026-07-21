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Extremadura registrará máximas de 38 grados este miércoles por la llegada de la ola de calor

Las temperaturas descenderán a partir del jueves hasta una media de 35 grados, tras el pico de calor del miércoles

Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor.

Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor. / EL PERIÓDICO

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Inés Cadenas Poblador

Cáceres

La ola de calor que afectaba estos días a la península llega el miércoles 22 a la región extremeña con subidas de temperatura en toda la Comunidad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la jornada de este miércoles se esperan máximas de 37 y 38 grados en Cáceres y en Badajoz. La zona más afectada será la comarca de la Campiña Sur, pudiendo alcanzar los 39 grados en muchos de sus municipios. Se espera un cielo poco nuboso, con nubes medias y altas por la tarde, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo.

Previsión de la AEMET para este miércoles 22 de julio.

Previsión de la AEMET para este miércoles 22 de julio. / AEMET

Durante el resto de la semana, las temperaturas se mantendrán estables e incluso podrán bajar en los siguientes días, siendo el miércoles el día más caluroso. A partir del jueves, las temperaturas volverán a descender hasta establecerse en una media de 35 grados en la región.

Ola de calor

En el resto de la península seguirán activos los avisos amarillo y naranja por las altas temperaturas, que se espera que puedan alcanzar los 42 grados en las zonas del Pirineo, Valle del Ebro y Valle del Guadalquivir.

En concreto, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla, estarán en riesgo por el calor. Córdoba, Murcia, Granada, Jaén, Zaragoza, Mallorca, Alicante, Albacete o Valencia alcanzarán los 40 grados en las horas centrales del día.

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Además, se desactiva la alerta amarilla por oleaje en Gran Canaria y Tenerife.

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