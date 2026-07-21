Transportes autoriza el nuevo contrato para la conexión aérea de Badajoz con Madrid y Barcelona por 14,3 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará el próximo contrato de servicios para la operación de las conexiones aéreas de Badajoz con Madrid y Barcelona, ambas declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP). El contrato, autorizado este martes por el Consejo de Ministras y Ministros, tendrá un importe máximo de 14,3 millones de euros (IVA no incluido) y garantizará la prestación del servicio hasta el 27 de octubre de 2028.

Estará sufragado por la Junta de Extremadura, en virtud del convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el reparto de responsabilidades en la licitación de estas rutas. Con esta autorización, el Ministerio asegura la continuidad de las conexiones aéreas de Extremadura con Madrid y Barcelona una vez concluya el contrato actualmente en vigor.

El nuevo contrato incorporará las modificaciones aprobadas en la Orden TRM/473/2026, de 5 de mayo, que introducen cambios en las condiciones de operación, especialmente en la ruta entre Badajoz y Madrid, con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad horaria a los viajeros.

Interior del Aeropuerto de Badajoz / Ministerio de Transportes

Horarios y frecuencias

Así, a partir del 28 de octubre de 2026, fecha prevista para el inicio del nuevo contrato, el primer vuelo del día deberá permitir la llegada a Madrid antes de las 9.00 horas o a Badajoz antes de las 10.00 horas, según el sentido del trayecto. Asimismo, el último vuelo diario deberá despegar de Badajoz con menos de una hora de antelación o llegar a la capital pacense con un margen mínimo de 30 minutos respecto a la hora de cierre del aeropuerto de Badajoz.

En cuanto a la conexión entre Badajoz y Barcelona, el nuevo marco mantiene la exigencia de un mínimo de cinco frecuencias semanales de ida y vuelta, aunque la normativa contempla que este número pueda incrementarse si el operador lo considera oportuno, en beneficio de los usuarios.

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Según el Ministerio, los cambios en la programación de la ruta con Madrid permitirán ampliar el tiempo de estancia de los viajeros en destino durante la misma jornada, facilitando los desplazamientos por motivos laborales, administrativos o personales.