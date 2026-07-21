La UEx fortalece su presencia en Asia con nuevas alianzas académicas e investigadoras

La Universidad de Extremadura continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con la consolidación de nuevas alianzas académicas en China. Una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación, investigación y movilidad para estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, así como grupos de investigación de la institución.

La intensa agenda de trabajo desarrollada en el país asiático ha estado encabezada por la directora de Internacionalización de Estudios de la UEx, Laura Victoria Fielden, quien ha participado en diversos encuentros con universidades e instituciones académicas chinas para fortalecer la cooperación entre ambas partes, como la celebración de los primeros seminarios formativos de intercambio lingüístico y cultural en la Universidad de Educación de Chongqing (UEC), una iniciativa destinada a sentar las bases de futuros proyectos conjuntos en los ámbitos de la innovación docente y la colaboración académica.

La Universidad de Extremadura considera que este programa de actividades consolida el papel del Instituto Panda como un espacio de cooperación académica en crecimiento y contribuye a reforzar la proyección internacional de la institución extremeña en el ámbito universitario chino.

Presentación del Instituto Panda en la UEx. / Uex

Durante la visita también se mantuvieron reuniones con responsables de Relaciones Internacionales y equipos directivos de distintas instituciones para explorar nuevas vías de colaboración. Entre las propuestas abordadas figuran la puesta en marcha de escuelas de verano, programas de formación especializada, intercambios académicos y el desarrollo de dobles titulaciones. Asimismo, con el apoyo de la Escuela Internacional de la Universidad de Educación de Chongqing, se celebraron encuentros con responsables de diferentes facultades para analizar posibles proyectos de investigación conjuntos e identificar sinergias entre grupos e institutos de investigación de ambas universidades.

Desde la UEx destacan que esta apuesta por la cooperación internacional permitirá abrir nuevas oportunidades para toda la comunidad universitaria, favoreciendo la movilidad, la investigación y el intercambio de conocimiento entre Extremadura y China.