El yacimiento de Regina descubre el pórtico de sus termas, esculturas y más de diez tipos de mármol

La ciudad romana de Regina Turdulorum, en Casas de Reina, ha comenzado a mostrar cómo eran sus termas públicas. Las excavaciones desarrolladas durante el Curso de Arqueología 2026 han sacado a la luz las bases del pórtico que rodeaba la piscina de agua fría, restos escultóricos, columnas y más de diez tipos de mármol procedentes de distintos puntos de la península y del extranjero.

Los hallazgos se han producido durante las tres semanas de trabajo de los alumnos y técnicos que han participado en la nueva edición del curso, clausurada este martes por la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, Adela Montaña Rueda.

"El año pasado empezamos a vislumbrar una pequeña parte de la piscina principal de las termas, la de agua fría, y este año hemos puesto ahí el foco", ha explicado la responsable de Patrimonio a este diario.

La intervención ha permitido localizar las bases del pórtico y recuperar más de diez tipos de mármol de procedencia nacional e internacional, entre ellos piezas originarias de Grecia, Valencia, Portugal o Alicante. También han aparecido grupos escultóricos, restos de columnas y una gran pieza arquitectónica que ayudará a interpretar la distribución del complejo.

Los materiales permitirán empezar a reconstruir dónde estaban colocados los mármoles y cómo era el suelo, ya que hasta ahora apenas se conocía la traza general. "Estamos hablando de hallazgos que nos ayudarán a entender cómo funcionaban las termas en época romana y también a dar color a esta parte del yacimiento", ha señalado Rueda, que ha calificado la campaña de "muy fructífera".

Una campaña que continuará tras el curso

Durante los próximos meses, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental estudiará y documentará los materiales recuperados, realizará levantamientos fotogramétricos y acometerá la protección y conservación de los restos. La Junta también analizará qué interrogantes deben orientar la siguiente intervención: "El curso forma parte de una campaña arqueológica completa, que comienza con la investigación previa, continúa con la excavación y termina con la protección, la conservación y la documentación posterior".

El Ejecutivo regional pretende consolidar anualmente estas campañas y dar continuidad al curso, recuperado en 2025 después de varios años sin celebrarse. El objetivo es convertirlo en "un referente nacional" para la formación práctica de estudiantes en grandes yacimientos arqueológicos.

En esta edición han participado doce alumnos voluntarios, junto a un equipo de técnicos, auxiliares y monitores. Procedían de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Ucrania y cursaban titulaciones relacionadas con la Historia, la Arqueología, la Historia del Arte y las lenguas antiguas. Durante tres semanas han aprendido metodología arqueológica mediante el denominado Método Harris, han trabajado en las termas públicas y en el mercado o macellum y han participado en la limpieza, clasificación y estudio de los materiales recuperados.

El curso ha combinado la formación práctica en el yacimiento con charlas especializadas y actividades abiertas a la ciudadanía. Entre ellas se han celebrado la experiencia teatralizada 'El Misterio de Regina', unas jornadas de puertas abiertas, la charla '¿Cómo y dónde picar en una excavación?' y acciones solidarias en beneficio de Cruz Roja Juventud. Los alumnos también han realizado visitas culturales al casco histórico de Llerena, la Mina de la Jayona, la ermita de la Virgen del Ara, en Fuente del Arco, y la Alcazaba de Reina.

La iniciativa ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Casas de Reina, que ha facilitado alojamiento, espacios comunes y medios materiales, y de una asociación cultural integrada por técnicos del entorno de Llerena que se formaron en anteriores ediciones del curso.

"Los alumnos se marchan como embajadores de Regina y de Extremadura. Se van enamorados de la zona", ha destacado Rueda. La directora general ha explicado que algunos han recibido la visita de sus familias, que han pernoctado y conocido otros recursos patrimoniales y naturales de la comarca.

Una ciudad todavía por descubrir

Regina Turdulorum es una de las ciudades romanas más destacadas de Extremadura, aunque la mayor parte de su superficie permanece todavía sin excavar. El asentamiento ya existía en el siglo I y adquirió la categoría de municipio durante la época Flavia, bajo el reinado de Vespasiano. La ciudad perteneció a la provincia romana de la Bética, concretamente al Conventus Cordubensis, y su ubicación se relaciona con el control de las vías de comunicación y de la riqueza minera de la zona.

Su casco urbano se organizaba mediante una trama ortogonal de calles pavimentadas que se cruzaban en ángulo recto y bajo las que discurría una red de saneamiento bien conservada. Los espacios mejor conocidos son el teatro romano, construido a mediados del siglo I y con capacidad para unas 800 personas, y el entorno del foro, donde han aparecido un recinto porticado, los podios de varios templos y distintos edificios públicos.

El teatro forma parte actualmente de la extensión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, mientras que la zona del foro continúa en proceso de excavación y estudio. Sin embargo, aún quedan pendientes de investigar amplias zonas de las termas, el mercado, las puertas de acceso y otros edificios de la antigua urbe. "Es un yacimiento al que todavía le queda mucho por excavar y que tiene un potencial arqueológico de primerísimo nivel", ha subrayado Rueda.

La Junta aspira a que Regina refuerce su papel como motor cultural, social y económico, no solo de Casas de Reina y de su comarca, sino de todo el sur de Extremadura. La continuidad de las campañas arqueológicas busca avanzar en el conocimiento de la antigua ciudad y mantener el foco sobre un enclave que todavía conserva bajo tierra buena parte de su historia.