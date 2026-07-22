Más de 17.000 viajeros y 150 kilos de queso: el éxito de la campaña de turismo y gastronomía de la Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha cerrado la décima edición de la campaña 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio' con un balance superior a 17.000 viajeros, consolidando su apuesta por vincular la promoción del queso amparado al turismo gastronómico y de naturaleza en Extremadura. "Supone un gran orgullo despedir el décimo aniversario de esta campaña con estas cifras, que muestran que la apuesta del Consejo Regulador por ligar la Torta del Casar al turismo en Extremadura, un motor clave para su economía y la promoción de su patrimonio gastronómico, fue un acierto", expresa el director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, a través de un comunicado.

Con el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural, paisajística y gastronómica del territorio de la Torta del Casar durante los meses de primavera, la Denominación de Origen pone en marcha cada año esta iniciativa, que integra cinco recorridos diferentes con experiencias gratuitas que tienen al queso amparado en el centro. Para ello, cuenta con la colaboración de algunos de los hoteles y restaurantes más emblemáticos de la zona vinculada a la elaboración de la Torta del Casar.

Impacto hotelero

Este año se desarrolló entre el 21 de marzo y el 7 de junio y contó con la participación de 17 establecimientos hoteleros y de restauración ubicados en el territorio de la DOP. Ubicados en edificios históricos como palacios renacentistas, conventos o antiguas casas nobles; o en espacios de interés natural como la dehesa extremeña, los hoteles y restaurantes colaboradores apuestan por una gastronomía de calidad identitaria del territorio, basada en productos locales con Denominación de Origen Protegida como la Torta del Casar. Según los datos facilitados por el Consejo Regulador, durante ese periodo se registró una ocupación estimada de 9.365 habitaciones, equivalente a más de 17.000 viajeros.

"Se trata del mejor aliado para una iniciativa como esta, que busca adentrar al viajero en el territorio a través de una de sus grandes señas de identidad: la gastronomía, en la que el queso amparado hace de anfitrión", ya que, según ha resaltado Muñoz, desde las cocinas de estos restaurantes, "los turistas pueden descubrir los productos y el saber hacer propios de esta zona de la mano de algunos de sus grandes expertos culinarios".

150 kilos de Torta

Durante la campaña, el Consejo Regulador distribuyó 150 kilos de Torta del Casar entre los establecimientos adheridos, con los que se elaboraron cerca de 5.000 degustaciones para clientes y más de 600 platos servidos en los restaurantes participantes.

Asimismo, los empresarios participantes han otorgado una valoración media de 4,5 sobre 5 a la iniciativa. Entre los aspectos mejor valorados por los establecimientos destacan "la promoción turística, el incremento de la visibilidad y la mejora de la imagen de marca", según reflejan las respuestas de la encuesta. Asimismo, existe un consenso en que la participación en la iniciativa "suma valor al destino". En la misma línea, la calidad de los quesos suministrados por la DOP Torta del Casar ha obtenido una respuesta "muy positiva" por parte de los restaurantes, con una valoración de 4,9 puntos sobre 5.

Asimismo, la satisfacción de los visitantes con esta campaña se ha visto reflejada en el número de registros alcanzados en el Club Torta del Casar, la red de socios de la DOP. Durante los meses de primavera, se han sumado un total de 283 registros, un 490% más que en la edición anterior. A través de este servicio de fidelización, que ya cuenta con 1.168 miembros, se ofrece a los mismos una serie de ventajas en las experiencias organizadas a lo largo del año por la Denominación de Origen.

El recorrido completo

La campaña se ha articulado en cinco rutas donde la gastronomía ha funcionado como hilo conductor, con hoteles y restaurantes adheridos que han ofrecido platos elaborados con Torta del Casar DOP y otros productos extremeños de calidad. El primer itinerario miró al suroeste de la provincia y enlaóa la ciudad de Cáceres con Casar de Cáceres, el Museo del Queso, la comarca Tajo-Salor-Almonte y enclaves como el Puente de Alcántara, Brozas, Garrovillas de Alconétar o el Monumento Natural de Los Barruecos.

La segunda ruta se desplazó al noroeste cacereño, con paradas en el Valle del Alagón, Sierra de Gata y Las Hurdes. La combinación de patrimonio y paisaje incluyó hitos como Coria, Galisteo, el Chorro de la Meancera o el Meandro del Melero, y se completó con actividades ligadas a la observación astronómica acompañadas de degustaciones de Torta del Casar maridada con vinos y frutos ecológicos de la región.

Imagen del municipio de Casar de Cáceres. / Cedida

El tercer itinerario se adentró en el norte-centro provincial y enlazó la ciudad romana de Cáparra, Plasencia, el embalse de Gabriel y Galán y el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe. La propuesta incorporó además rutas en bicicleta y degustaciones de embutidos y queso.

La cuarta ruta se centró en el noreste, con el Valle del Jerte, La Vera, el Monasterio de Yuste, el Castillo de Belvís, la Garganta de los Infiernos o la Cascada del Caozo entre sus principales paradas. El quinto recorrido miró al sudeste de la provincia y pasó por el Castillo de Montánchez, el Real Monasterio de Guadalupe, Trujillo, el Pico de la Villuerca o el Monumento Natural de las Cuevas del Castañar.

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Finalmente, y con motivo del décimo aniversario, la DOP Torta del Casar organizó por primera vez este año una ruta en moto a través de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo internacional. La experiencia, que une turismo, gastronomía y motor, recibió una gran acogida en su primera edición, alcanzando el número completo de inscripciones.