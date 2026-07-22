Adecco busca cien trabajadores para la campaña del tomate en Vegas Altas

Adecco ha abierto un proceso de selección para contratar a cien auxiliares de producción durante la campaña del tomate de 2026 en una empresa agroalimentaria situada en la zona de Santa Amalia. Las personas seleccionadas prestarán apoyo en las distintas líneas de producción, controlarán las materias primas y velarán por el orden y la limpieza de sus puestos.

También deberán cumplir los procedimientos establecidos y colaborar en la limpieza de la maquinaria utilizada durante el proceso productivo.

Para optar a las plazas se exige experiencia previa en puestos similares, carné de manipulador de alimentos y disponibilidad horaria.

Cómo inscribirse

La empresa ofrece contratos temporales en función de las necesidades de producción, turnos rotativos conforme al cuadrante establecido y un salario ajustado al convenio colectivo de conservas vegetales. Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta de auxiliar de producción para la zona de Vegas Bajas publicada por Adecco.

La compañía ha recordado que Extremadura concentró en 2023 el 78,6% de la producción española de tomate para industria, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Un cultivo que mueve empleo, industria y miles de camiones

El tomate para industria es uno de los cultivos con mayor peso económico y laboral del campo extremeño. La región concentra cerca del 80% de la producción española y ocupa una posición de referencia en Europa, con el grueso de las plantaciones localizado en las Vegas del Guadiana y en las vegas cacereñas del Alagón y el Árrago. Para esta campaña se manejan alrededor de 22.000 hectáreas cultivadas y una producción inicialmente prevista de 1,94 millones de toneladas.

Su importancia no termina en las explotaciones. El cultivo sostiene directamente la actividad de más de un millar de agricultores y alimenta una potente red agroindustrial formada por 14 fábricas transformadoras, que durante la campaña funcionan de manera prácticamente ininterrumpida. A los empleos generados en el campo y las plantas se suman los vinculados al transporte, las cooperativas, los talleres, el mantenimiento, los suministros y otros servicios auxiliares.

La concentración de la cosecha entre finales de julio y los primeros días de octubre convierte además la campaña en uno de los grandes movimientos logísticos del verano extremeño. Las previsiones apuntan a más de 100.000 desplazamientos por carretera entre las fincas y las industrias, unos 1.300 diarios en los momentos de mayor actividad.

Ante ese aumento de camiones y tractores, la Delegación del Gobierno ha reunido recientemente a agricultores, cooperativas, transportistas, industrias y responsables de Tráfico para preparar la campaña de seguridad vial. El dispositivo presta especial atención al estado de los vehículos, la correcta disposición de las cargas, el exceso de peso y las posibles pérdidas de tomate o líquido sobre la calzada, que pueden elevar el riesgo de accidentes.

Fuente: La Crónica de Badajoz