La Asamblea de Extremadura reactiva el control de las listas de espera sanitarias con informes cada seis meses

Se retoma el control parlamentario sobre las listas de espera sanitarias. PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han acordado por unanimidad crear un grupo de trabajo en la Asamblea que analizará periódicamente los datos remitidos por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y publicará cada seis meses una memoria técnica con sus conclusiones. No será un informe vinculante, pero sí permitirá contrastar públicamente la evolución de las demoras y servirá de base para que los grupos impulsen iniciativas parlamentarias.

El órgano estará integrado por un diputado de cada grupo parlamentario, celebrará sus reuniones a puerta cerrada y podrá solicitar documentación adicional a la Junta de Extremadura mediante los procedimientos previstos en el reglamento de la Cámara. Sus informes se remitirán a todos los miembros de la Comisión de Salud y se publicarán en la página web de la Asamblea. El acuerdo recupera así una fórmula utilizada anteriormente en 2015, 2020 y 2024.

Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La iniciativa ha partido de Unidas por Extremadura y ha recibido este miércoles el respaldo de todas las formaciones en la Comisión de Salud, aunque el consenso no ha evitado los reproches. El PSOE ha criticado que el órgano no se hubiera constituido antes. "Se ha desaprovechado un periodo de sesiones entero", ha lamentado su portavoz, Isabel Gil Rosiña. Vox ha destacado que las memorias deberán elaborarse desde un punto de vista técnico y recoger información objetiva, mientras el PP ha expresado su conformidad con la creación del grupo.

Menos pacientes en consulta

La puesta en marcha del grupo de trabajo ha coincidido con la primera comparecencia en comisión de la directora gerente del SES, Encarna Solís, para abordar las listas de espera correspondientes al primer semestre de 2026, que han cerrado con un 5,8% menos de pacientes en consulta y una demora de 128 días para operaciones, la menor desde 2019.

En respuesta a una pregunta del diputado de Unidas José Antonio Gonzáldez Frutos, Solís ha atribuido parte de la presión soportada durante estos meses a las huelgas médicas convocadas en toda España contra el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, pero ha defendido que el sistema avanza "en la dirección correcta".

La directora gerente del SES, Encarna Solís, comparece en la Comisión de Salud de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Sin embargo, el diputado ha recordado que el 53% de los pacientes pendientes de una primera consulta supera los 60 días establecidos por la ley extremeña y ha cuestionado que la mejoría presentada por el SES pueda considerarse suficiente, teniendo en cuenta que en el caso de la lista de espera quirúrgica, Extremadura ocupa el puesto 16 de 19 comunidades autonómas.

Evolución positiva

A 30 de junio había 85.158 pacientes pendientes de una primera consulta especializada, 5.216 menos que un año antes, lo que representa una reducción del 5,8%. La demora media también ha descendido de 110 a 92,5 días. Según la responsable del SES, actualmente esperan una consulta unos 13.000 extremeños menos que cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno.

Las mejoras más pronunciadas se han producido en Dermatología, con 5.273 pacientes menos y una reducción de 21 días en la demora media, y en Traumatología, que ha restado 1.858 usuarios y 49 días de espera. En Cardiología, el tiempo medio prácticamente se ha reducido a la mitad, desde los 88 hasta los 46 días.

La evolución es diferente en la lista quirúrgica. El número de personas pendientes de una operación ha aumentado de 21.208 a 22.017, aunque la demora media ha bajado de 134 a 128 días, el mejor registro desde 2019. También se ha reducido cerca de un 20% el número de pacientes que llevan más de un año esperando una intervención. Traumatología continúa siendo la especialidad más tensionada, con 6.600 pacientes y una espera media de 183 días.

Trabajo pendiente

"No vamos a aceptar que se nieguen avances objetivos que están beneficiando a miles de extremeños simplemente porque no encajan en el discurso político de la oposición", ha defendido la directora gerente. No obstante, ha reconocido que todavía "queda mucho trabajo por hacer" y que el problema de las listas de espera no está resuelto.

Por su parte, José Antonio González Frutos ha acusado a Solís de realizar una intervención "prácticamente de propaganda" y ha sostenido que la reducción de las demoras se está produciendo también en otras comunidades después de absorber el pico de demanda ocasionado por la pandemia. También ha llamado la atención sobre el peso creciente de los centros concertados en la realización de pruebas diagnósticas.