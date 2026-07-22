La Asociación contra el Cáncer de Extremadura reclama más impuestos al tabaco y cajetillas genéricas en la nueva ley

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Extremadura ha valorado positivamente la aprobación del Proyecto de Ley del Tabaco por parte del Consejo de Ministros, aunque considera necesario reforzar el texto durante su tramitación en el Congreso. La entidad reclama a los partidos políticos el máximo consenso para aprobar cuanto antes una norma que proteja especialmente a niños, adolescentes y jóvenes frente al tabaco y la nicotina.

La organización extremeña solicita a través de una nota que la futura ley incorpore medidas cuya eficacia, asegura, ya ha sido demostrada en otros países, entre ellas el aumento de la fiscalidad sobre los productos del tabaco y la implantación del empaquetado genérico. La AECC sostiene que encarecer estos productos y eliminar los elementos atractivos de sus envases contribuiría a reducir el inicio del consumo y a dificultar la captación de nuevos consumidores.

Más fiscalidad

La Asociación también pide que, una vez concluya el procedimiento europeo correspondiente, se incluya en la normativa la prohibición de los vapeadores de un solo uso, una medida que ya se aplica en varios países de la Unión Europea. La entidad alerta de que estos dispositivos resultan especialmente accesibles y atractivos para los menores por su precio, sus sabores y su diseño.

El proyecto aprobado recoge, según la AECC, algunos de los avances que la organización lleva años reclamando, como la ampliación de los espacios sin humo, las restricciones al acceso y al consumo por parte de menores y la equiparación de los productos relacionados con el tabaco al tabaco convencional. La prohibición de todas las formas de publicidad y promoción constituye otro de los elementos que la Asociación considera esenciales para reducir la normalización social del consumo.

Protección juvenil

La entidad considera igualmente necesario definir de manera clara y restrictiva los puntos de venta de los nuevos dispositivos y productos con nicotina. La AECC advierte de que cualquier vacío regulatorio podría facilitar el acceso, la visibilidad o la promoción de estos artículos entre adolescentes y jóvenes.

Además de la tramitación de la nueva ley, la organización reclama al Gobierno que avance en la modificación del Real Decreto 579/2017, que contempla aspectos vinculados al control de la adicción. Entre las medidas pendientes se encuentran la prohibición de los sabores en los productos relacionados con el tabaco y la regulación específica de las bolsitas de nicotina.

Vapeadores

La AECC en Extremadura sostiene que España se encuentra ante una ocasión decisiva para situarse entre los países europeos más avanzados en la protección de la salud frente al tabaco y la nicotina. "Es una oportunidad histórica para situar a España entre los países más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina", afirma la Asociación Española Contra el Cáncer.

El envío del Proyecto de Ley del Tabaco al Congreso representa para la entidad un avance relevante, pero insiste en que su aprobación debe materializarse cuanto antes. La organización considera prioritario reducir el consumo, proteger a los menores y limitar la capacidad de una industria que continúa buscando nuevas fórmulas para atraer consumidores.

Generación 2030

La Asociación Española Contra el Cáncer considera que la futura normativa puede marcar un antes y un después en la prevención del cáncer y de otras enfermedades relacionadas con el consumo y la adicción al tabaco y la nicotina. El objetivo final es contribuir a que España alcance en 2030 su primera generación libre de tabaco.

La AECC recuerda que lleva 70 años trabajando en la lucha contra el cáncer mediante acciones de prevención, sensibilización, acompañamiento a pacientes y familiares e impulso de la investigación oncológica. La entidad defiende que afrontar el cáncer exige una respuesta colectiva basada en el compromiso social, la acción sostenida y una investigación centrada en las personas.

Investigación

A través de su Fundación Científica, la Asociación financia mediante convocatorias públicas programas de investigación oncológica y promueve una red formada por más de 3.000 investigadores distribuidos en 160 centros de 38 provincias. La organización asegura que es la entidad social y privada que más recursos destina a la investigación contra el cáncer en España, con 157 millones de euros invertidos en 792 proyectos.

La Asociación Española Contra el Cáncer está estructurada en 52 sedes provinciales y tiene presencia en más de 2.000 localidades españolas. Su red está integrada por más de 37.000 personas voluntarias, más de 764.000 socios y 1.355 profesionales dedicados a prevenir, acompañar y mejorar la atención a las personas afectadas por el cáncer.

Durante 2025, la organización atendió a más de 177.000 personas mediante sus diferentes servicios de atención profesionalizada. La AECC combina el apoyo directo a pacientes y familiares con la prevención, la sensibilización social y la financiación de investigaciones destinadas a mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.