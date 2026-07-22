La ayuda de hasta 1.100 euros en Extremadura para cuidar de los hijos mientras se trabaja: "Nos permite mantener a alguien en casa y tenerla dada de alta"

Pablo Blázquez, profesor de Secundaria residente en Badajoz, y su mujer, periodista, comenzaron a contar con una persona empleada en el hogar cuando nació su primer hijo, en 2014. Ambos salen temprano a trabajar y necesitan ayuda para atender a los niños, llevarlos al colegio, recogerlos y organizar las tareas de casa.

La pareja conoció a través de la prensa las ayudas de la Junta de Extremadura para contratar o mantener a personas empleadas de hogar. Como ya disponían de este servicio y siempre habían mantenido regularizada la relación laboral, decidieron solicitarlas para aliviar el coste del salario y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La subvención no fue decisiva para realizar la contratación, porque la familia ya necesitaba este apoyo, pero sí ha contribuido a mantenerlo durante más tiempo. Aunque sus hijos van creciendo, contar con una persona en casa continúa siendo fundamental para poder conciliar.

"Nos permite mantener a alguien en casa"

La trabajadora se queda con los menores cuando sus padres comienzan temprano su jornada, los lleva al colegio, ayuda con algunas tareas domésticas y puede recogerlos al terminar las clases. "Los dos trabajamos y salimos de casa muy temprano. Nos viene muy bien para organizarnos", explica Blázquez.

El profesor destaca que los salarios y las cotizaciones sociales han aumentado, lo que eleva el esfuerzo económico de las familias. Según sus cálculos, la ayuda cubre más de la mitad del coste que supone mantener a la persona contratada.

"Los salarios han ido subiendo y el coste de la Seguridad Social es alto, pero la ayuda nos cubre una buena parte", señala. Su intención es conservar la contratación cuando finalice el periodo subvencionado, aunque en el futuro pueda reducir el número de horas porque los menores necesitarán menos atención.

"Somos partidarios de tener a alguien en casa que nos ayude a conciliar y, por supuesto, de tenerla de manera legal y dada de alta", subraya Blázquez.

Una tramitación "muy farragosa"

El principal punto débil señalado por las familias consultadas es la complejidad burocrática de la convocatoria. Pablo Blázquez explica que han necesitado recurrir a una asesoría para preparar y presentar correctamente toda la documentación.

"A partir de la segunda vez que solicitas la ayuda, si ya tienen toda la información, podrían darla por válida", plantea. A su juicio, la Administración debería reutilizar los documentos entregados anteriormente y evitar que las familias tengan que repetir todo el procedimiento.

Una médica residente en Cáceres comparte esta crítica. "Piden muchísimos papeles y hay cosas que no quedan claras. Vas a preguntar y no saben responderte; llamas a la Consejería y también tienen que mirarlo. Es muy, muy farragoso", lamenta.

Pablo Blázquez, profesor de Secundaria en Badajoz, destaca que la ayuda permite a su familia mantener a una persona en casa, conciliar y tener la contratación regularizada. / Cedida a El Periódico Extremadura

Asimismo una docente extremeña residente en Cáceres, cuyo marido es funcionario, define la tramitación como "engorrosa". La pareja tiene familia numerosa y necesita contar con una persona en casa porque "los niños se ponen malos y no podemos faltar siempre al trabajo ni dejarlos solos".

La profesora asegura que la subvención ha resultado importante para mantener la contratación. "La ayuda nos ha venido fenomenal y alivia bastante la economía doméstica", afirma. Cuando termine el periodo cubierto, su intención es conservar a la trabajadora: "Lo primero son nuestros hijos y, si tenemos que recortar de otro sitio, lo haremos".

Plazo abierto hasta el 30 de octubre

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. La convocatoria, promovida por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, dispone de 600.000 euros, financiados con cargo al Fondo Social Europeo Plus.

Las subvenciones están dirigidas a nuevas contrataciones o al mantenimiento de contratos de personas empleadas de hogar para el cuidado de menores de 14 años o de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Las cantidades oscilan entre 222 y 1.100 euros, dependiendo del número de horas de la jornada laboral, y equivalen aproximadamente al 75% de las bases de cotización de la persona contratada. El importe se entrega mediante un único pago destinado a cubrir las doce mensualidades del año.

La cuantía puede aumentar un 10% cuando la persona empleadora reside en un municipio de menos de 5.000 habitantes, pertenece a una familia monoparental o monomarental o cuando la trabajadora contratada es una mujer víctima de violencia de género.

Más contratos podrán beneficiarse

Una de las principales novedades es que podrán acogerse los contratos que continúen vigentes y hayan sido formalizados desde el 1 de enero de 2024. De esta forma, las familias no tendrán que sustituir a una trabajadora de confianza o realizar una nueva contratación para acceder a la ayuda.

La convocatoria también permite contratar a familiares desde el primer grado de consanguinidad o afinidad e incrementa las cuantías respecto a ediciones anteriores. Las familias valoran el respaldo económico y el impulso a la contratación regular, pero coinciden en una petición: que solicitar estas ayudas sea mucho más sencillo.