CCOO respalda la rescisión del contrato de los centros de transporte y desconvoca las protestas: "Es la mejor solución"

Nueva etapa para los 56 empleados de los centros de transporte de Extremadura. Tras casi seis meses de impagos, CCOO ha desconvocado las movilizaciones previstas después de que la Junta haya autorizado la resolución del contrato con Copergy Ibérica por sus "graves y reiterados incumplimientos".

El sindicato reconoce que la ruptura con la concesionaria no pone fin a las obligaciones pendientes ni garantiza por sí sola el cobro de los salarios adeudados, pero sí abre "un nuevo escenario" marcado por el compromiso de la Administración autonómica de buscar una salida. A juicio de CCOO, la rescisión del contrato no representa únicamente el desenlace de un conflicto, sino también el resultado de la movilización de una plantilla que decidió defender sus derechos frente a la "irresponsabilidad empresarial".

"La mejor solución"

CCOO del Hábitat de Extremadura valora la decisión como "la mejor solución" para la plantilla después de meses de lucha sindical y de una situación que "nunca debió producirse". A su juicio, la resolución del contrato demuestra que las reivindicaciones de los trabajadores estaban justificadas y que las denuncias presentadas contra la empresa tenían fundamento.

CCOO

El sindicato reclama ahora que el proceso garantice el mantenimiento de los 56 puestos de trabajo, la continuidad del servicio, el respeto de las condiciones laborales y el abono de todas las cantidades pendientes. Durante el conflicto, la plantilla ha soportado retrasos e impagos salariales, incertidumbre sobre su futuro y una falta de garantías por parte de Copergy Ibérica.

CCOO recuerda que la presión ejercida por los trabajadores permitió situar el problema en la agenda política e institucional hasta alcanzar la resolución ahora acordada. Este martes, el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, se reunió con la plantilla y sus representantes sindicales, que trasladaron la necesidad de poner fin a un contrato que consideraban ya insostenible.

El director general de Transportes, Cristóbal Maza Olivera, esta mañana durante la Comisión de Infraestructura. / ASAMBLEAEX

El PP defiende la actuación de la Junta

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha sostenido que la decisión demuestra que el Gobierno de María Guardiola actúa "con rigor, responsabilidad y siempre dentro de la legalidad". Según ha señalado, el dictamen de la Comisión Jurídica avala "de forma clara" la actuación de la Junta frente a las críticas del PSOE, que "da la espalda a los trabajadores y pretende convertirlos en rehenes de una empresa que no les paga".

"Cuando una empresa incumple sus obligaciones, el deber de cualquier Administración responsable es actuar para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos", ha defendido Núñez. El dirigente popular ha subrayado que el Ejecutivo ha seguido "escrupulosamente" los procedimientos legales y ha antepuesto el interés público.

El PP también ha explicado que la primera alternativa fue ceder el contrato a otra compañía, pero ninguna empresa aceptó asumir la concesión pese a la intermediación de la Junta. Ante la imposibilidad de completar ese traspaso, Núñez considera que mantener indefinidamente el contrato con Copergy Ibérica habría resultado inviable. Ahora, la Consejería de Transportes trabaja para recuperar la prestación del servicio a través de un convenio con las empresas del sector, hasta resolver una nueva licitación.