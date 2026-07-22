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Apoyo entre comunidades

Extremadura envía bomberos, maquinaria y un helicóptero a Castilla-La Mancha para combatir los incendios forestales

El Plan Infoex moviliza medios a un nuevo fuego declarado en Puertollano, mientras la región todavía combate el de La Mierla

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip / Mateo Lanzuela - Europa Press

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Sandra Pérez

Sandra Pérez

La Junta de Extremadura ha enviado este miércoles medios humanos y materiales para ayudar a Castilla-La Mancha en la lucha contra los incendios forestales. Además del gran fuego de La Mierla, que ya es el segundo mayor incendio en España en este siglo con 35.000 hectáreas calcinadas, se ha registrado uno nuevo en el término municipal de Puertollano, en Ciudad Real.

Con el objetivo de ayudar en la simultaneidad de incendios, hasta Puertollano se desplazará el operativo movilizado por el Plan Infoex, que cuenta con helicóptero, una unidad de bomberos forestales helitransportada (la que opera desde Herrera del Duque), un vehículo de transporte con un equipo de maquinaria pesada y un agente del medio natural. La petición se ha tramitado a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), siguiendo el protocolo establecido.

Incendio en Puertollano.

Incendio en Puertollano. / Infocam

Las llamas se detectaban este miércoles sobre las 13.12 horas por un vigilante fijo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Está provocando afección por humo en la carretera N-420 entre Puertollano y Brazatortas, así como a las vías del ferrocarril Madrid-Sevilla, ha informado Infocam. En el lugar trabajan cuatro medios aéreos, 11 medios terrestres y 48 efectivos, a la espera de que se unan los medios extremeños.

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Cabe recordar que ambas comunidades firmaron en mayo del año pasado un acuerdo de colaboración que agiliza la activación de equipos de extinción en una franja de cinco kilómetros a ambos lados de la frontera autonómica, eliminando trámites y acelerando la respuesta.

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