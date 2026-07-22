Extremadura recibirá 13,3 millones para climatizar hospitales, centros de salud y colegios públicos

Extremadura recibirá 13.311.283 euros para mejorar la climatización y la eficiencia energética de hospitales, centros de salud, consultorios y centros educativos públicos. La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado este martes el reparto territorial de dos programas dotados en toda España con 368 millones. De la cantidad asignada a la región, 5,42 millones corresponden al ámbito sanitario y 7,89 millones al educativo. Los fondos procederán del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y serán transferidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

El Programa de Rehabilitación Energética de Edificios Sanitarios, denominado PREE Sanitario, cuenta con una dotación nacional de 168 millones de euros. Extremadura recibirá exactamente 5.420.084 euros para actuaciones en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles integrados en la red pública sanitaria.

El reparto entre las comunidades autónomas se ha realizado tomando como referencia el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y la cantidad de centros de salud y consultorios locales recogida en el informe anual del sistema sanitario correspondiente a 2024.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la Conferencia Sectorial de Energía / MITECO

Las actuaciones podrán orientarse a mejorar la climatización de los edificios, reducir su consumo de energía y modernizar unas instalaciones especialmente expuestas a las altas temperaturas durante los meses de verano.

Casi ocho millones para colegios e institutos

La segunda línea, el PREE Docente, dispone de 200 millones para el conjunto del país. A Extremadura le corresponden 7.891.199 euros, calculados de manera proporcional al número de centros educativos públicos existentes en cada territorio. Los recursos podrán emplearse en colegios, institutos y otros edificios docentes públicos, con el objetivo de mejorar su comportamiento energético y adaptar sus instalaciones de climatización.

Las dos partidas suman más de 13,3 millones para Extremadura, una cantidad que deberá concretarse posteriormente mediante las correspondientes convocatorias y actuaciones. Los territorios podrán determinar los criterios, el alcance, la intensidad y los requisitos de acceso a las ayudas, así como optar por la concesión directa o la concurrencia competitiva.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, actuará como coordinador y será el encargado de transferir los fondos asignados a cada comunidad autónoma.

La temperatura podrá pesar en futuros repartos

Durante la Conferencia Sectorial, las comunidades y ciudades autónomas han solicitado que la temperatura se incorpore como criterio adicional en futuras convocatorias de este tipo. El Ministerio se ha comprometido a estudiar esta posibilidad y también una eventual ampliación de los recursos económicos destinados a ambos programas, siempre que existan fondos disponibles y peticiones de los gobiernos autonómicos.

Europa Press

La inclusión de este factor podría beneficiar en próximas convocatorias a territorios como Extremadura, donde los centros sanitarios y educativos afrontan durante buena parte del año episodios prolongados de calor y temperaturas extremas.

Más capacidad para la red eléctrica

La reunión también ha abordado la propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030. Tras analizar más de 2.500 alegaciones, el Ministerio ha incrementado las inversiones previstas para atender nuevas solicitudes de acceso y acelerar la electrificación de la economía. Las posiciones de la red de transporte destinadas a atender peticiones de las redes de distribución aumentan un 52%, mientras que las previstas para grandes demandas conectadas directamente a la red de transporte crecen un 12%.

También se elevan un 75% las posiciones destinadas a ejes ferroviarios y electrificación de puertos, un 17% las subestaciones, un 11% los kilómetros de nuevas líneas y un 6% la capacidad de las redes existentes mediante actuaciones de mejora y repotenciación.