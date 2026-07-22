Extremadura registra casi mil nacimientos menos que hace solo una década

En Extremadura nacen hoy casi mil niños menos que hace una década. Entre enero y mayo de 2026 se han contabilizado 2.589 nacimientos, frente a los 3.581 registrados durante el mismo periodo de 2016. Son exactamente 992 menos, lo que representa un desplome del 27,7% en apenas diez años.

La comparación refleja con claridad el alcance de la crisis de natalidad. Por cada cuatro bebés que nacían en Extremadura hace una década, ahora nacen aproximadamente tres. Los datos proceden de la Estimación Mensual de Nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene carácter provisional, pero confirma una tendencia descendente que tampoco encuentra alivio en los primeros meses de este año.

La región no solo se encuentra muy lejos de los niveles de 2016, sino que vuelve a perder nacimientos respecto al pasado ejercicio. Entre enero y mayo de 2025 se estimaron 2.626 alumbramientos, 37 más que en el mismo periodo de 2026. El INE cifra la reducción interanual acumulada en un 1,34%.

Nacimientos registrados por el INE en el mes de mayo. / INE

Extremadura baja mientras España sube

La evolución extremeña contrasta con la registrada en el conjunto del país. España alcanza los 130.495 nacimientos durante los cinco primeros meses de 2026, un 0,84% más que en el mismo periodo del pasado año. Mientras la natalidad nacional experimenta un ligero repunte, Extremadura continúa moviéndose en dirección contraria.

El balance mensual muestra una evolución irregular. Enero comenzó con 566 nacimientos, 26 más que un año antes, y marzo también mejoró ligeramente, al pasar de 539 a 544. Sin embargo, estos aumentos no compensaron los descensos de febrero, abril y mayo. En febrero nacieron 449 bebés, 32 menos que en 2025; en abril fueron 508, 30 menos; y en mayo se contabilizaron 522, seis menos que doce meses atrás.

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La comparación con hace una década resulta todavía más significativa porque ninguno de los cinco primeros meses de 2026 alcanza las cifras de 2016.

El mayo con menos nacimientos de la década

Los 522 bebés nacidos en mayo de 2026 constituyen la cifra más baja registrada en este mes durante la última década. El dato se encuentra por debajo de los 528 alumbramientos contabilizados en mayo de 2025 y de los 552 de 2024. La caída se aprecia con mayor claridad al ampliar la mirada. En mayo de 2023 nacieron 582 niños en Extremadura; en 2022 fueron 580; en 2021, 586; y en 2020, también 582. Antes de ese escalón, las cifras eran considerablemente superiores: 676 nacimientos en 2019, 678 en 2018, 760 en 2017 y 755 en 2016.

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En una década, Extremadura ha perdido por tanto 233 nacimientos solo durante el mes de mayo, una reducción del 30,9%. La cifra actual también queda 238 nacimientos por debajo del máximo de este periodo, alcanzado en mayo de 2017 con 760.

Entre las comunidades con menos nacimientos

Los 522 nacimientos contabilizados durante mayo sitúan a Extremadura como la quinta comunidad autónoma con menos alumbramientos en términos absolutos. Solo presentan cifras inferiores La Rioja, con 167; Cantabria, con 267; Navarra, con 377; y Asturias, con 392. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 40 y 50 nacimientos, respectivamente. La comparación entre territorios está condicionada por el diferente tamaño de sus poblaciones, pero permite dimensionar el reducido volumen de nacimientos que actualmente registra Extremadura.

La cifra extremeña representa aproximadamente el 2% de los 26.271 bebés nacidos en España durante mayo. En el extremo contrario aparecen Andalucía, con 4.824 nacimientos; Cataluña, con 4.475; y la Comunidad de Madrid, con 4.412.

Dos de cada tres madres tienen entre 30 y 39 años

Los datos del INE también muestran el progresivo retraso de la maternidad. De los 2.589 bebés nacidos hasta mayo, 920 tienen madres de entre 30 y 34 años, el grupo más numeroso. A continuación aparecen las mujeres de 35 a 39 años, con 758 nacimientos.

En conjunto, 1.678 bebés, el 64,8% del total, nacieron de mujeres de entre 30 y 39 años. Es decir, prácticamente dos de cada tres alumbramientos registrados durante los primeros cinco meses corresponden a madres de esas edades.

La maternidad a edades más avanzadas también gana peso. Entre enero y mayo se contabilizaron 980 nacimientos de madres de 35 años o más, casi el 38% del total. De ellos, 202 corresponden a mujeres de entre 40 y 44 años, 17 a madres de 45 a 49 y tres a mujeres de 50 años o más.

La comparación entre grupos de edad deja otro dato significativo: en Extremadura han nacido más bebés de madres de 40 años o más, un total de 222, que de mujeres de entre 20 y 24 años, que suman 197. Entre las madres de 15 a 19 años se contabilizaron 46 nacimientos.

Más niños que niñas en lo que va de año

Por sexo, entre enero y mayo nacieron 1.339 niños y 1.250 niñas, una diferencia de 89 a favor de los varones. Mayo, sin embargo, rompe esa tendencia: durante ese mes nacieron 267 niñas y 255 niños.

La evolución de los últimos doce meses tampoco muestra una recuperación estable. Desde mayo de 2025, los nacimientos mensuales se han movido generalmente entre los 500 y los 570. El máximo se alcanzó en octubre, con 572, mientras que el mínimo se produjo en febrero de este año, con solo 449.