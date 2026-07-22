Gran parte de Extremadura, en alerta amarilla este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en Extremadura desde la 13:00h hasta las 21:00h. Las comarcas pacenses afectadas son Vegas del Guadiana, Sur de Badajoz, Barros y Serena y La Siberia, por su parte, en la zona cacereña son Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón y Norte de Cáceres.

A lo largo del día se esperan máximas de 37 y 39 grados en Cáceres y Badajoz. La zona más afectada será la comarca pacense de la Campiña Sur, pudiendo alcanzar los 39 grados en muchos de sus municipios. Se espera un cielo poco nuboso, con nubes medias y altas por la tarde, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo.

Previsión AEMET para el miércoles 22 de julio. / AEMET

Durante el resto de la semana, las temperaturas se mantendrán estables y empezarán un ligero descenso a partir del próximo jueves, cuando se establecerá una media de unos 35 grados en la región.

Ola de calor

La ola de calor se ha extendido por toda la península, llegando a Extremadura, que se encuentra en aviso amarillo por las altas temperaturas. Asimismo, en el resto del país siguen activos los avisos amarillo y naranja en las zonas del Pirineo, Baleares, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, donde las máximas rondarán los 40 y 41 grados.

Además, el este penínsular estará en aviso amarillo por posibles tormentas y fuertes rachas de viento.

Para el jueves 23 se prevé el pico de la ola.

Se verán afectadas, principalmente, el Litoral sur de Valencia y de Alicante, la Vega del Segura y el Valle del Guadaletín, Lorca y Águilas con temperaturas de hasta 42 grados. Estas zonas están en aviso también por posibles tormentas de posibilidad baja.

Ibiza y Formentera estarán, durante la jornada, en aviso por fuertes rachas de viento de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 90 km/h.