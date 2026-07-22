PSOE y Unidas acusan a Guardiola de esquivar el Debate de la Región y el PP les pide acatar el informe

PSOE y Unidas por Extremadura han lamentado que no vaya a celebrarse en 2026 el Debate sobre el Estado de la Región y han acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de utilizar el informe jurídico de la Asamblea para eludir la principal cita anual de control parlamentario. Aunque los socialistas respetan el criterio de los letrados, ambas formaciones consideran que el Ejecutivo podría haber buscado una fecha alternativa durante el segundo semestre.

El informe de la Presidencia de la Cámara concluye que Guardiola no está obligada a convocar el debate este año. Interpreta que la excepción prevista para los ejercicios electorales también se extiende al año en el que se produce la investidura cuando las elecciones y la formación del nuevo Gobierno tienen lugar en años naturales diferentes, como ha sucedido tras los comicios de diciembre de 2025.

El PSOE denuncia falta de diálogo

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado el "máximo respeto" por los órganos de la Cámara, el trabajo de los letrados y el funcionamiento institucional de la Asamblea. Ha recordado que el propio PSOE solicitó conocer por escrito las razones que justificaban la ausencia del debate y ha asegurado que acata el criterio jurídico.

No obstante, Gil Rosiña ha defendido que la controversia va más allá de la obligación reglamentaria y afecta a la voluntad política de dialogar con la oposición. "Desde que gobierna Guardiola, la voluntad política de diálogo con las fuerzas políticas brilla por su ausencia", ha afirmado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, este miércoles en las puertas de la Asamblea. / EPE

La portavoz socialista considera razonable que los grupos puedan debatir con el Gobierno sobre la situación de Extremadura, pese a que la legislatura haya comenzado recientemente. A su juicio, ya se han adoptado decisiones relevantes y existen problemas que afectan directamente a la ciudadanía y merecen ser abordados en sede parlamentaria. El PSOE admite que la celebración antes del verano podía resultar complicada por la reciente investidura y la tramitación de los presupuestos, pero sostiene que habría sido posible trasladar el debate a septiembre.

Gil Rosiña ha señalado además que los grupos de la oposición han conocido a través de los medios cuestiones de especial trascendencia, como grandes incendios forestales o asesinatos machistas, sin recibir previamente una comunicación institucional del Ejecutivo.

"Cuando gobernábamos los socialistas se llamaba a los grupos políticos, fuera de los micrófonos y de las cámaras, para hablar de las cuestiones relevantes de la región. Eso hoy no ocurre", ha asegurado.

Ante la ausencia del debate, el Grupo Socialista ha anunciado que, a partir del próximo periodo de sesiones, promoverá las iniciativas necesarias para abordar en la Asamblea los principales problemas de la comunidad y exigir explicaciones al Ejecutivo sobre su gestión.

Unidas acusa a Guardiola de no querer "dar la cara"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, por su parte, ha asegurado que a Guardiola "le da alergia rendir cuentas" y que "le sobra la Asamblea". Ha criticado también que los grupos parlamentarios se hayan enterado de la decisión a través de los medios de comunicación, reorchando al presidente de la Cámara que no convocara una junta de portavoces extraordinaria para comunicar y analizar el contenido del informe.

La dirigente de Unidas considera "curioso" que Guardiola apelara durante la campaña electoral a la defensa de la democracia y ahora, según sus palabras, quiera "hurtar una herramienta imprescindible para la rendición de cuentas". A su juicio, la presidenta no quiere someterse al debate porque "sabe que va a salir mal parada" y tendría que explicar los meses de parálisis que Unidas atribuye a la convocatoria anticipada de las elecciones.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios en Mérida / EPE

De Miguel ha recordado que en otras ocasiones el Debate sobre el Estado de la Región se ha celebrado fuera del periodo ordinario comprendido entre febrero y junio. Por ello, ha reclamado que se estudie una fecha alternativa en otoño. "¿En octubre no se puede hacer un debate para hablar de cómo ha sido este año, en el que no ha habido comicios porque fueron en diciembre? Yo creo que sí", ha señalado.

El PP pide que se acate el informe

Frente a las críticas de la oposición, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que el informe jurídico "desmonta las acusaciones constantes" contra el Gobierno y acredita una situación "totalmente excepcional" que no estaba recogida expresamente en el Reglamento.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, este miércoles. / EPE

Sánchez Juliá ha pedido al PSOE que acate el dictamen y "deje de hiperventilar". También ha recordado que Guardiola se ha sometido a tres debates de investidura, dos debates presupuestarios y al control parlamentario ordinario.

El portavoz popular sostiene que el nuevo Gobierno lleva poco más de un mes y medio en funcionamiento y que todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para evaluar su gestión.