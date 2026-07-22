El SES corrige los 30 millones para derivaciones a la privada y deja la partida para 2026 en 16,3

El Servicio Extremeño de Salud (SES) destinará este año 16,3 millones de euros a derivar pacientes a los centros privados. Es el presupuesto con el que contarán finalmente los programas Paracelso y Galeno, cuyo objetivo es evitar que los usuarios superen los plazos máximos fijados en la ley de tiempos de respuesta sanitaria en Extremadura: 180 días para operaciones, 60 para primera consulta y 30 para pruebas diagnósticas.

El director genral de Planificación Económica del SES, José González Fuentes, ha reiterado este miércoles en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea que los 30 millones consignados inicialmente en los presupuestos de 2026 fueron "un error humano de un funcionario público" y ha acusado al PSOE de ofrecer una "versión interesada" de la realidad, ya que la cifra se va a corregir por la vía de enmiendas parciales.

Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Cruce de reproches

"Todos los ciudadanos saben que el único propósito que tienen ustedes es enmarañar y confundir con sus mentiras y faltas a la verdad", ha replicado Fuentes a la diputada socialista Isabel Gil Rosiña, que ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de convertir una herramienta puntual de apoyo al sistema público en un recurso permanente.

González Fuentes ha explicado que los 16,3 millones reservados para Paracelso y Galeno constituyen una cifra similar a la de años anteriores y ha negado cualquier incremento. La enmienda registrada durante la tramitación parlamentaria aumenta en 19,1 millones el presupuesto global de "asistencia sanitaria con medios ajenos", pero, según el director general, 16,5 millones de ese incremento corresponden exclusivamente al nuevo contrato de ambulancias. Este servicio supondrá una inversión adicional de 29,4 millones respecto al pliego de 2022.

Abuso de peonadas

En respuesta, Gil Rosiña ha cuestionado que el dinero consignado inicialmente para Paracelso y Galeno se traslade ahora al transporte sanitario. La diputada ha recordado que el presupuesto de Paracelso pasó de 6,47 millones en 2023 a 8,8 millones en 2024, alcanzó los nueve millones en 2025 y aparecía inicialmente con 15,9 millones para 2026. A esta cantidad se sumaba la correspondiente al programa Galeno.

Gil Rosiña también ha relacionado este debate con los 20 millones de euros destinados a actividad extraordinaria, empleada para realizar intervenciones fuera de la jornada ordinaria mediante las denominadas 'peonadas'. A su juicio, el Gobierno está aumentando simultáneamente el gasto en actividad extraordinaria y conciertos privados en lugar de reforzar el funcionamiento habitual de los hospitales públicos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña / GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

La herencia recibida

"Este Gobierno no demoniza ningún instrumento que sirva para atender mejor a los ciudadanos. Lo utilizamos con un único objetivo, garantizar la asistencia sanitaria a todos los extremeños", ha respondido Fuentes. El responsable económico del SES ha contrapuesto estas críticas con la gestión del anterior Ejecutivo.

Según ha afirmado, "nunca se habían hecho tantas derivaciones" como al final de la última etapa socialista: se encargaron operaciones y pruebas a centros privados por 18,8 millones de euros durante 2022 y por otros 7,6 millones en el primer semestre de 2023.

González Fuentes ha subrayado que los 26,4 millones correspondientes a esas derivaciones tuvieron que ser abonados por el Gobierno del PP tras su llegada a la Junta. A esta factura heredada ha atribuido además el aumento del gasto en medios ajenos registrado al comienzo de la legislatura, rechazando que respondiera a una apuesta propia por intensificar el recurso a la sanidad privada.

Gil Rosiña ha rechazado que el Ejecutivo siga amparándose en la "herencia recibida" y ha insistido en que el debate no consiste en suprimir los conciertos, sino en limitarlos para afrontar situaciones puntuales y no convertirse en "un instrumento permanente de dirección" del sistema sanitario.