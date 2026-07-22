El turismo extremeño alcanza un máximo histórico de trabajadores en junio: "Podrían ser más si hubiera mano de obra"

El sector turístico extremeño ha alcanzado un nuevo récord de empleo. La hostelería y las agencias de viajes y operadores turísticos sumaron en junio 29.066 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta registrada en este mes desde el inicio de la serie histórica y la primera que supera la barrera de los 29.000 trabajadores.

El dato supone 72 afiliados más que en junio de 2025, un incremento interanual del 0,25%. La comparación con el periodo anterior a la pandemia permite apreciar mejor la evolución: respecto a junio de 2019, el turismo de la región emplea actualmente a 1.430 personas más, un crecimiento del 5,1%.

La presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José Curto, valora positivamente el récord, aunque advierte de que la cifra tiene aún un amplio margen: "Podrían ser más si hubiera mano de obra", sostiene al referirse a las dificultades que encuentran numerosos negocios para completar sus plantillas durante la temporada alta.

R. M.

Más asalariados y menos autónomos

De los 29.066 afiliados contabilizados en junio, 21.051 son trabajadores asalariados, un 0,6% más que un año antes. Los 8.015 restantes son autónomos, colectivo que registra un descenso interanual del 0,6%.

Los trabajadores de la hostelería y las agencias de viajes en Extremadura representan el 1,4% del total nacional en estas actividades. En el conjunto de España, este segmento alcanza los 2,08 millones de afiliados tras crecer un 2,4% durante el último año, un ritmo considerablemente superior al registrado en la comunidad.

Curto considera que el récord confirma que el turismo continúa generando oportunidades laborales y desempeña un papel especialmente importante en las zonas rurales. Además de crear empleo," el sector contribuye a dinamizar la economía local y fijar población en territorios que durante el verano viven uno de sus momentos de mayor actividad", subraya.

La presidenta del clúster destaca particularmente el comportamiento del norte de Extremadura, donde las gargantas, las zonas de baño y los espacios naturales atraen a numerosos visitantes. A este potencial se suma la cercanía con Castilla y León y Madrid, dos mercados fundamentales para el turismo regional.

La falta de personal limita el crecimiento

El récord de afiliación convive, sin embargo, con una de las principales dificultades del sector: la falta de trabajadores disponibles. María José Curto explica que hoteles, restaurantes y otros establecimientos encuentran problemas para cubrir determinados puestos y que esta situación impide, en algunos casos, ofrecer más servicios o mantener abiertos los negocios durante todas las horas deseadas.

No se trata únicamente de una dificultad puntual de este verano. La responsable del Clúster de Turismo señala que el problema se arrastra desde hace varios años y se hizo más visible después de la pandemia, cuando cambiaron las expectativas laborales y la importancia que muchos jóvenes conceden al tiempo libre y a la conciliación.

Javier Cintas

Curto rechaza, no obstante, que el empleo turístico carezca de regulación. Recuerda que existen convenios colectivos, salarios fijados, turnos, descansos y límites horarios como en cualquier otra actividad. El principal inconveniente, apunta, es que los momentos de mayor carga de trabajo coinciden con los fines de semana, las noches y los periodos festivos, precisamente cuando la mayoría de la población disfruta de su tiempo libre.

Pese a estas dificultades, considera que los datos desmontan la idea de que el turismo ha dejado de ser atractivo como salida laboral. "Los números dicen que sigue siendo un sector de refugio para mucha gente", afirma.

Pequeñas empresas y negocios familiares

El peso de los autónomos refleja también una característica estructural del turismo extremeño. Buena parte del tejido empresarial está compuesto por pequeños establecimientos y negocios familiares, una fragmentación que aporta dinamismo y presencia en todo el territorio, pero que también puede convertirse en un punto de debilidad.

Estas empresas tienen más dificultades para encontrar personal, ampliar sus servicios o afrontar determinadas inversiones. Curto considera, aun así, que el balance general es positivo y que los datos prueban la capacidad del sector para generar actividad económica incluso en las zonas con menor población.

Extremadura avanza como destino

El aumento del empleo responde también a la progresiva consolidación de Extremadura como destino turístico. Curto ve superado el discurso de que la región está todavía por descubrir, aunque reconoce que sus cifras permanecen lejos de comunidades con un peso turístico mucho mayor, como Andalucía, Cataluña, Baleares o Madrid.

La naturaleza y el patrimonio arquitectónico son, a su juicio, las dos grandes fortalezas de la oferta extremeña. La presidenta del clúster reclama, no obstante, que el crecimiento se gestione con prudencia y respetando la capacidad de carga de ciudades y pueblos, especialmente durante los fines de semana y las fechas con mayor concentración de visitantes.

En este sentido, apuesta por repartir mejor la actividad turística a lo largo del año, potenciar temporadas como la primavera y el otoño y evitar que numerosos eventos coincidan durante las mismas fechas. El objetivo, sostiene, no debe limitarse a atraer cada vez a más personas, sino a conseguir un mayor retorno económico y mejorar la calidad de la experiencia.

Curto defiende un modelo en el que prime la calidad frente a la cantidad, con propuestas vinculadas a las bodegas, las dehesas, la gastronomía, la artesanía y las actividades tradicionales. Una oferta más completa que permita aprovechar el crecimiento del sector sin poner en riesgo los recursos naturales y patrimoniales que atraen a los visitantes.