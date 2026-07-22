La UEx hace historia como segunda universidad española anfitriona del Congreso TaLC sobre IA e idiomas

La inteligencia artificial (IA) está transformando la enseñanza y el aprendizaje de idiomas al ofrecer herramientas interactivas y personalizadas. Investigadores, docentes y especialistas de universidades e instituciones educativas de los cinco continentes han analizado en Extremadura el impacto de la IA en este ámbito durante la XVII edición del Congreso Internacional Teaching and Language Corpora (TaLC), una de las principales citas científicas mundiales sobre lingüística aplicada y uso de corpus lingüísticos.

Tras la edición celebrada en la Universidad de Granada en 2004, la Universidad de Extremadura (UEx) se ha convertido en la segunda universidad española que organiza este congreso bienal desde su creación en 1994 en la Universidad de Lancaster (Reino Unido).

El evento, desarrollado en la Residencia Universitaria V Centenario de Jarandilla de la Vera, ha reunido a investigadores procedentes de universidades y centros de investigación de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Los profesionales han intercambiado conocimientos sobre la utilización de corpus lingüísticos digitales en el análisis, la enseñanza y la formación de lenguas, un ámbito que ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas gracias a las nuevas tecnologías.

Extremadura, sede de congresos científicos de alto nivel

Las distintas sesiones han abordado las oportunidades que ofrecen las herramientas basadas en IA para el aprendizaje de idiomas, así como los retos metodológicos, éticos y académicos que plantea su incorporación a las aulas y a la investigación universitaria. El programa científico ha incluido cuatro conferencias plenarias a cargo de especialistas internacionales, cincuenta comunicaciones científicas, siete presentaciones de pósteres, una mesa redonda y dos talleres especializados.

La jornada del 15 de julio estuvo dedicada a los talleres previos al congreso, mientras que la inauguración oficial tuvo lugar el día 16 con la participación, junto al coordinador del evento, de representantes de la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, la dirección de la Residencia Universitaria V Centenario, el Departamento de Filología Inglesa y el Vicerrectorado de Planificación Académica de la Universidad de Extremadura.

La organización, coordinada por el profesor Alejandro Curado Fuentes del Departamento de Filología Inglesa de la UEx e integrante del grupo de investigación GExCALL, ha destacado la elevada participación internacional y la valoración positiva realizada por los asistentes. Estos han resaltado tanto el nivel científico del congreso como las instalaciones de la residencia universitaria y el entorno de Jarandilla de la Vera.

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A su juicio, el encuentro contribuye a reforzar la proyección internacional de la Universidad de Extremadura y de la comunidad autónoma como sede de congresos científicos de alto nivel. El Congreso Internacional TaLC se celebra cada dos años y ha recorrido desde su creación algunas de las universidades más prestigiosas del mundo en el ámbito de la lingüística aplicada. Tras su paso por Extremadura, la próxima edición tendrá lugar en 2028 en la Universidad de Educación de Hong Kong.