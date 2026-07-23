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Aagesen: "Estamos analizando con rigor técnico" la prórroga de Almaraz

El Gobierno estudia el dictamen favorable y condicionado del Consejo de Seguridad Nuclear antes de decidir sobre la continuidad de la planta cacereña

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. / Eduardo Parra - Europa Press

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E. P. E.

Cáceres

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este jueves que el Gobierno está analizando con "rigor técnico" el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz. El informe del organismo regulador abre la puerta a ampliar la autorización de explotación de las dos unidades de la planta cacereña hasta el 8 de junio de 2030.

"Estamos analizando con rigor técnico" el dictamen emitido la semana pasada por el CSN, ha afirmado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE. La ministra ha evitado adelantar la posición definitiva del Ejecutivo y ha insistido en que la resolución se adoptará después de estudiar en profundidad el pronunciamiento técnico.

Dos meses

Aagesen ha recordado que el Gobierno dispone de un plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud para pronunciarse sobre la prórroga de Almaraz. "Todavía quedan dos meses", ha señalado la vicepresidenta tercera. El Ejecutivo agotará el periodo de análisis disponible antes de decidir si autoriza la continuidad de una instalación estratégica para el sistema energético y la economía de Extremadura.

Preguntada por su posición personal sobre el futuro de la central nuclear, la ministra ha defendido que la decisión debe tomarse "desde el rigor y en favor, como siempre, de nuestros ciudadanos y ciudadanas". Aagesen ha situado el análisis técnico y la protección del interés general como los elementos centrales del proceso que determinará el futuro de Almaraz.

Dictamen condicionado

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitió un dictamen técnico favorable, aunque condicionado, para prorrogar la autorización de explotación de las dos unidades de la central. El aval del CSN constituye un paso necesario para extender la actividad de Almaraz, pero no implica por sí solo que la continuidad de la planta esté autorizada.

El organismo regulador establece en su resolución una serie de requisitos que deberán cumplirse durante el periodo adicional de funcionamiento. La decisión definitiva corresponde ahora al Gobierno, que deberá valorar las condiciones técnicas incluidas en el informe antes de resolver la solicitud presentada por los propietarios de la central.

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Decisión final

La ministra ha reiterado que el Gobierno tendrá en cuenta la seguridad radiológica, la garantía del suministro eléctrico y la ausencia de costes adicionales para los consumidores. Estos criterios, planteados por el Ejecutivo desde el inicio del debate sobre la prórroga, se incorporarán al análisis final junto con el dictamen técnico favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.

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